«Трактор» продлил контракт с вратарем Мыльниковым до 2025 года. Соглашение двустороннее

Теги Трактор Алексей Волков КХЛ Сергей Мыльников 1999 Хоккей

«Трактор» продлил контракт с вратарем Сергеем Мыльниковым до 2025 года.

Соглашение с 23-летним воспитанником челябинского клуба является двусторонним. 

В сезоне-2022/23 Мыльников закрепился в составе «Трактора». Он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 29 матчей (92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,60). 

«Сергей Мыльников является перспективным воспитанником клубной школы. В прошлом сезоне он доказал, что готов играть в КХЛ и постоянно прогрессировать.

Трудолюбие Сергея и его спортивные амбиции должны вывести голкипера на более высокий уровень, поэтому мы уверены, что его ждет успешная карьера в Челябинске», – сказал генменеджер клуба Алексей Волков

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1 комментарий

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Виталий Камнев
Хороший вратарь, достойно сезон отыграл 👍
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