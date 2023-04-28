«Трактор» продлил контракт с вратарем Мыльниковым до 2025 года. Соглашение двустороннее

«Трактор» продлил контракт с вратарем Сергеем Мыльниковым до 2025 года.

Соглашение с 23-летним воспитанником челябинского клуба является двусторонним.

В сезоне-2022/23 Мыльников закрепился в составе « ». Он провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 29 матчей (92,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).

« является перспективным воспитанником клубной школы. В прошлом сезоне он доказал, что готов играть в КХЛ и постоянно прогрессировать.

Трудолюбие Сергея и его спортивные амбиции должны вывести голкипера на более высокий уровень, поэтому мы уверены, что его ждет успешная карьера в Челябинске», – сказал генменеджер клуба .