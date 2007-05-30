Илья Ковальчук: «Мне пиво помогает восстанавливаться. Шлеменко может говорить все что угодно»

Капитан сборной России по хоккею поделился мнением о требовании Александра Шлеменко запретить алкоголь.

«Шлеменко может говорить все что угодно. У каждого есть своя голова на плечах.

Если ты пьешь пиво, чтобы восстановиться, когда потерял 3-4 кг после игры – это одно.

Если ты пошел в ресторан и выпил 300 граммов водки – это уже другое.

Я лично выпиваю после любой игры три Bud Light по 0,33, чтобы восстановиться.

Это гораздо лучше снотворного, лучше любого другого средства, чтобы восстановить кислотно-щелочной баланс. Всем рекомендую», – сказал Ковальчук.

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко регулярно выступает за полный запрет алкоголя в России.

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