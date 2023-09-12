Остап Сафин о высказываниях Гашека в адрес России: «Пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает»

Остап Сафин выразил свое отношение к высказываниям Доминика Гашека о России.

«Никак [к этому] не отношусь. Пусть выступает, пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает говорить. То, что он говорит – его дело.

– второй бог хоккея в после ? Сто процентов», – сказал форвард «Лады», выступавший за юниорскую и молодежную сборные Чехии.

«У меня кровь русская». Интервью чешского новичка КХЛ Остапа Сафина, сменившего спортивное гражданство

Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»