Остап Сафин о высказываниях Гашека в адрес России: «Пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает»

Теги Лада Яромир Ягр Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею КХЛ Остап Сафин Хоккей

Остап Сафин выразил свое отношение к высказываниям Доминика Гашека о России.

«Никак [к этому] не отношусь. Пусть выступает, пусть говорит, что думает. Это его право, ему никто не запрещает говорить. То, что он говорит – его дело.

Гашек – второй бог хоккея в Чехии после Ягра? Сто процентов», – сказал форвард «Лады», выступавший за юниорскую и молодежную сборные Чехии. 

«У меня кровь русская». Интервью чешского новичка КХЛ Остапа Сафина, сменившего спортивное гражданство

Гашек о выдаче виз в Чехию россиянам из «Тобола»: «Не думаю, что это правильно. Каждый гражданин России – представитель своей страны и ее действий»

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