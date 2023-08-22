Остап Сафин: «Всю жизнь чувствовал себя русским. Я закончил русскую школу в Чехии, у меня русские друзья. С чехами пересекался только в командах»

Теги Лада КХЛ Дмитрий Яшкин натурализация Остап Сафин Хоккей

Остап Сафин сообщил, что всю жизнь чувствовал себя русским.

14 августа стало известно, что хоккеист перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Поделись ощущениями от получения российского паспорта?

– Как я уже говорил, у меня с детства был российский загранпаспорт, и здесь я получал просто внутренний. В Чехии нет понятия заграничный или внутренний паспорт, поэтому, отмечу, что гражданство у меня было всю жизнь, но не было внутреннего российского паспорта, который помог бы мне зарегистрироваться в КХЛ не в статусе легионера.

Спортивное же гражданство оформить и собрать бумаги было достаточно просто. Меня могли неправильно понять, напутать – двойное гражданство у меня всю жизнь из-за родителей, а внутренний паспорт я получил только сейчас.

– Стал ли больше ощущать себя россиянином после получения внутреннего документа?  

– Да, я всю жизнь себя чувствовал русским. Я закончил русскую школу в Чехии, у меня русские друзья, родственники. С чехами я пересекался, пожалуй, только в командах. С Яшкиным общаемся, когда он приезжает, у нас семьи дружат.

Менталитет у меня русский, просто я жил в Европе. Хотя все думали, когда я приезжал, что буду больше европеец. Но все уже все поняли, – сказал нападаюший «Лады» Сафин.

Остап Сафин: «Я не отказывался от чешского гражданства. Не понимаю, что за глупости. У меня всегда был российский паспорт»

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1 комментарий

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arj
Остап Сафин и Марат Бендер
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