Сафин о хоккее в Чехии: «Все бегут, нет даже времени с шайбой покататься, поменяться в средней зоне. Все агрессивно»

Остап Сафин сравнил предсезонные сборы в КХЛ, США и Европе.

– Чем отличаются предсезонные сборы в от сборов в Америке и Европе?

– Там ты не покатаешься с командой, тренировки без льда. Здесь есть и лед, и упражнения вне его. В Америке ты подготавливаешься и приезжаешь уже недели за три-четыре до старта регулярного чемпионата.

В Чехии вообще все странно с летней подготовкой. Занимаешься 7-8 недель с командой вообще безо льда, потом три недели отпуск, и далее мы проходили свои программы, чтобы не выходить из тонуса. И только после этого начиналась предсезонка, лед, товарищеские матчи.

– Что выделишь из своей спортивной жизни в АХЛ?

– Там с « » мы выиграли Тихоокеанский дивизион, это был знак качества для команды. Были хорошие моменты в юниорской лиге Квебека, были и плохие, как у всех спортсменов.

В бы выделил, как мы завоевали кубок, выиграв дивизион. Это было еще в эпоху ковида, было как-то странно.

– Как можешь оценить уровень хоккея в Чехии?

– В Чехии площадка не европейская и не финская, не длинная, не широкая – что-то посередине, гибрид. Европейский стиль хоккея – агрессивный. Когда играешь с шайбой, команды отходят назад и начинают играть в интенсивный хоккей.

В Чехии все бегут, нет даже времени с шайбой покататься, поменяться в средней зоне. Все агрессивно – это самое большое отличие, – сказал нападающий «Лады» Сафин.