Остап Сафин о матчах Чехии и России: «Болел за Россию, все родители и родственники русские. Потом представлял Чехию, было немного смешно»

Теги Лада Сборная России по хоккею молодежная сборная России Сборная Чехии по хоккею молодежная сборная Чехии КХЛ Остап Сафин Чемпионат.com Хоккей

Форвард «Лады» Остап Сафин сказал, что болел за сборную России в играх с Чехией.

«За какую сборную болел в матчах Россия – Чехия? Когда играла главная сборная, дома была прикольная атмосфера, болел за Россию, потому что все родители и родственники русские.

Потом я представлял Чехию на многих международных турнирах, и в этом плане было немного смешно.

Когда вырос, достаточно играли против русских пацанов, много знаю ребят из сборных моего года. Самым запоминающимся был матч на МЧМ-2018, когда выиграли 5:4», – сказал Сафин. 

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