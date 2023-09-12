Остап Сафин о матчах Чехии и России: «Болел за Россию, все родители и родственники русские. Потом представлял Чехию, было немного смешно»

Форвард «Лады» Остап Сафин сказал, что болел за сборную России в играх с Чехией.

«За какую сборную болел в матчах Россия – ? Когда играла главная сборная, дома была прикольная атмосфера, болел за Россию, потому что все родители и родственники русские.

Потом я представлял Чехию на многих международных турнирах, и в этом плане было немного смешно.

Когда вырос, достаточно играли против русских пацанов, много знаю ребят из сборных моего года. Самым запоминающимся был матч на МЧМ-2018, когда выиграли 5:4», – сказал Сафин.

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