Гашек о Скленичке в «Барысе»: «Плюйте не на игроков, а на наших депутатов. Сейчас законодатели на нас плюют»
Доминик Гашек высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в «Барыс».
Бывший вратарь сборной Чехии вновь раскритиковал законодателей страны за то, что они не запретили чешским игрокам играть в России.
Гашек ответил в соцсети на слова одного из пользователей, призвавшего «наплевать» на Скленичку.
«Плюйте, пожалуйста, не на игроков, а на наших 200 депутатов и 81 сенатора. Да, Скленичка принял такое решение. Наши депутаты ясно говорят ему, что это правильно и законно.
Его новый клуб из Казахстана, а не из России? Большинство матчей КХЛ проходит в России. Его выступления будут показывать там, в том числе по телевидению. Вот в чем дело.
Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Это наши законодатели на нас плюют», – написал экс-вратарь в твиттере.
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