Гашек о Скленичке в «Барысе»: «Плюйте не на игроков, а на наших депутатов. Сейчас законодатели на нас плюют»

Доминик Гашек высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в «Барыс».

Бывший вратарь сборной вновь раскритиковал законодателей страны за то, что они не запретили чешским игрокам играть в России.

Гашек ответил в соцсети на слова одного из пользователей, призвавшего «наплевать» на Скленичку.

«Плюйте, пожалуйста, не на игроков, а на наших 200 депутатов и 81 сенатора. Да, принял такое решение. Наши депутаты ясно говорят ему, что это правильно и законно.

Его новый клуб из Казахстана, а не из России? Большинство матчей проходит в России. Его выступления будут показывать там, в том числе по телевидению. Вот в чем дело.

Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Это наши законодатели на нас плюют», – написал экс-вратарь в твиттере.