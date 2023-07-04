Гашек о Скленичке в «Барысе»: «Плюйте не на игроков, а на наших депутатов. Сейчас законодатели на нас плюют»

Теги болельщики Доминик Гашек Сборная Чехии по хоккею КХЛ Барыс Политика соцсети Давид Скленичка Хоккей

Доминик Гашек высказался о переходе чешского защитника Давида Скленички в «Барыс».

Бывший вратарь сборной Чехии вновь раскритиковал законодателей страны за то, что они не запретили чешским игрокам играть в России. 

Гашек ответил в соцсети на слова одного из пользователей, призвавшего «наплевать» на Скленичку. 

«Плюйте, пожалуйста, не на игроков, а на наших 200 депутатов и 81 сенатора. Да, Скленичка принял такое решение. Наши депутаты ясно говорят ему, что это правильно и законно. 

Его новый клуб из Казахстана, а не из России? Большинство матчей КХЛ проходит в России. Его выступления будут показывать там, в том числе по телевидению. Вот в чем дело. 

Но, как видите, я не осуждаю его прямо. Это наши законодатели на нас плюют», – написал экс-вратарь в твиттере.

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5 комментариев

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Den_94
https://www.youtube.com/watch?v=rD50VFsXPAg
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Дэннис Молинарев
Что то Гашека прям унесло конкретно. В бытность игроком не замечал у него плохого отношения к русским
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dosatuy
Гашек, возьми на содержание семью Скленички. И никто никуда не поедет.
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сервисник
Ответ Дэннис Молинарев
Что то Гашека прям унесло конкретно. В бытность игроком не замечал у него плохого отношения к русским
Видимо рвётся в депутаты, баллы набирает. Модная тема нынче
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