Третьяк о воинских званиях в ЦСКА: «Выиграл ЧМ – получил звездочку, приятно! Я дослужился до полковника»

Владислав Третьяк рассказал о получении воинских званий в системе ЦСКА.

«Мама у меня была преподавателем физкультуры в школе. Играла в русский хоккей (хоккей с мячом – Sports.ru). Во многих городах этот вид спорта был популярен: в Сыктывкаре, Ульяновске, Хабаровске.

Папа – человек неспортивный, военный летчик, прошел войну, хотел, чтобы и я пошел по его стопам, а мама желала, чтобы я стал хоккеистом. В итоге выполнил наказ обоих. Стал играть в ЦСКА и дослужился до звания полковника.

Я однолюб: 21 год играл за команду Центрального спортивного клуба армии. Тогда в все были военнослужащие, с разными званиями. Выиграл чемпионат мира – получил звездочку. Приятно!» – сказал экс-вратарь сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.