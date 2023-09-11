Третьяк о воинских званиях в ЦСКА: «Выиграл ЧМ – получил звездочку, приятно! Я дослужился до полковника»

Теги ЦСКА Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о получении воинских званий в системе ЦСКА.

«Мама у меня была преподавателем физкультуры в школе. Играла в русский хоккей (хоккей с мячом – Sports.ru). Во многих городах этот вид спорта был популярен: в Сыктывкаре, Ульяновске, Хабаровске.

Папа – человек неспортивный, военный летчик, прошел войну, хотел, чтобы и я пошел по его стопам, а мама желала, чтобы я стал хоккеистом. В итоге выполнил наказ обоих. Стал играть в ЦСКА и дослужился до звания полковника.

Я однолюб: 21 год играл за команду Центрального спортивного клуба армии. Тогда в ЦСКА все были военнослужащие, с разными званиями. Выиграл чемпионат мира – получил звездочку. Приятно!» – сказал экс-вратарь сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Как нам тут сказала другая спортсменша - номинальное звание
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catcher69
Ответ Ебздрогыч
Как нам тут сказала другая спортсменша - номинальное звание
но пенсия у него не номинальная как и у всех остальных
+2
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catcher69
во как
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Заборостроитель
Любительские звездочки
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Ми Ша
Неужели помирать собрался.., на воспоминание потянуло
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