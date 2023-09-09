Третьяк о самом трудном сопернике: «В «Динамо» был Мальцев, у канадцев – Халл. У Бобби такая сила удара была, что я не успевал реагировать»

Теги Владислав Третьяк Бобби Халл Александр Мальцев Динамо Хоккей

Владислав Третьяк назвал самых сильных игроков, забрасывавших ему шайбы.

– Какой был самый трудный игрок, который забрасывал вам шайбы?

– В каждой команде есть трудный игрок: в «Динамо» был Александр Мальцев, у канадцев – Бобби Халл. Он легендарная личность.

Когда мы играли в Канаде, то Бобби четыре шайбы мне забил, у него такая сила удара, была что я просто не успевал реагировать. Однако в Москве он мне ни разу не забил.

А вообще с сильнейшими хоккеистами СССР мы тренировались в одной сборной, – ответил экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий