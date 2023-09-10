Третьяк о том, почему был успешен: «Умею подчиняться. Это очень важно. Я воспитывался в жестких условиях, знаю, что такое армия»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк КХЛ Максим Третьяк Сочи Хоккей

Владислав Третьяк рассказал, что воспитывался в жестких условиях.

Третьяк ранее играл за ЦСКА. В 1990 году ему было присвоено звание полковника.

«Окончил институт физкультуры и военно-политическую академию имени Ленина. Знаю, что такое армия, воспитывался в жестких условиях.

Почему у меня такие успехи были? Умею подчиняться. Это очень важно.

У меня двое детей, трое внуков, один из них играет в Сочи (вратарь Максим Третьяк выступает за клуб «Сочи» – Sports.ru), правнучке три годика. Так вот – дети не всегда слушаются пап и мам, а тренера – обязательно. От него зависит, где ты будешь играть», – сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР.

14 комментариев

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Георгий Рыженков
"Умею подчиняться.." - оно и видно
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rabbitd12345
- Почему вы бесхребетный чиновник, поменявший свое когда-то великое имя на теплый стул?
- Умею подчиняться. Это очень важно.

P.s. "теплый стул" здесь и далее можно использовать в любом значении.
+26
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Azik_footbik
"Спасибо вам, фельдмаршал. Служить вам рад, прислуживаться тоже. И даже присмыкаться если чо!".
+7
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Дмитрий
От того, где ты будешь играть зависит от родителей. Если найдут бабос, чтобы занести тренерам и менеджерам, то будешь играть четко.
+6
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Bestcapper
Не вратарские профессиональные навыки, не опыт заокеанской игры, не международный опыт игры в хоккей не так важен, как тот момент, когда тебе друг дарит перстень, в знак победы СКА, когда ты можешь приклонить голову перед другом, когда ты можешь подчиниться....
+5
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imironot
Наброс)
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Назар Игорь
Он знает что такое армия?
Ходил в караул, чистил картошку на целый полк, бегал 10 км. в противогазе с полной выкладкой в любую погоду, питался армейской кашей под названием "кирза" (пшеничка) и "шрапнель"( перловка).
+3
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Angelgirl
Как никто умеешь!!!
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stalemate
Это и сейчас очень бросается в глаза )
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SergScouser
Мы заметили
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Ми Ша
Умею подлизнуть …
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&_Bishep_&
Тогда и тренера были : будешь им подчиняться, не прогадаешь.
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Евгений Мешков
дисциплина - основа армии. армия без дисциплины - обречена.
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Peter Popov
Третьяк: Да нижний я, нижний. Люблю, когда меня унижают
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