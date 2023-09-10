Третьяк о том, почему был успешен: «Умею подчиняться. Это очень важно. Я воспитывался в жестких условиях, знаю, что такое армия»
Владислав Третьяк рассказал, что воспитывался в жестких условиях.
Третьяк ранее играл за ЦСКА. В 1990 году ему было присвоено звание полковника.
«Окончил институт физкультуры и военно-политическую академию имени Ленина. Знаю, что такое армия, воспитывался в жестких условиях.
Почему у меня такие успехи были? Умею подчиняться. Это очень важно.
У меня двое детей, трое внуков, один из них играет в Сочи (вратарь Максим Третьяк выступает за клуб «Сочи» – Sports.ru), правнучке три годика. Так вот – дети не всегда слушаются пап и мам, а тренера – обязательно. От него зависит, где ты будешь играть», – сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР.
- Умею подчиняться. Это очень важно.
P.s. "теплый стул" здесь и далее можно использовать в любом значении.
Ходил в караул, чистил картошку на целый полк, бегал 10 км. в противогазе с полной выкладкой в любую погоду, питался армейской кашей под названием "кирза" (пшеничка) и "шрапнель"( перловка).