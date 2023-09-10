Третьяк о том, почему был успешен: «Умею подчиняться. Это очень важно. Я воспитывался в жестких условиях, знаю, что такое армия»

Владислав Третьяк рассказал, что воспитывался в жестких условиях.

Третьяк ранее играл за . В 1990 году ему было присвоено звание полковника.

«Окончил институт физкультуры и военно-политическую академию имени Ленина. Знаю, что такое армия, воспитывался в жестких условиях.

Почему у меня такие успехи были? Умею подчиняться. Это очень важно.

У меня двое детей, трое внуков, один из них играет в Сочи (вратарь выступает за клуб « » – Sports.ru), правнучке три годика. Так вот – дети не всегда слушаются пап и мам, а тренера – обязательно. От него зависит, где ты будешь играть», – сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент .