Третьяк на встрече с родителями юных хоккеистов: «Хоккей – мужественный, но травмоопасный и жесткий спорт. Здесь воспитываются настоящие мужики»

Теги ФХР Владислав Третьяк детский хоккей Хоккей

Владислав Третьяк считает, что хоккей воспитывает настоящих мужиков.

«Мамы и папы сделали правильный выбор, что отдали детей в хоккей.

Ведь это командный спорт, очень мужественный, но травмоопасный и жесткий, однако именно здесь воспитываются настоящие мужики», – сказал президент ФХР, обращаясь к присутствующим на встрече родителям юных хоккеистов.

Третьяк провел встречу с юными хоккеистами, их родителями, активистами движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Движение первых» и фанатами хоккея в спортивной школе олимпийского резерва «Труд».

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3 комментария

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Bartez1986
про то, что с каждым днём этот спорт становится все дороже, ничего не сказал?
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Andreir888
Я бы сказал - мужчины)
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marshal .masha
Ответ Bartez1986
про то, что с каждым днём этот спорт становится все дороже, ничего не сказал?
Ну а как, надо вкладываться, чтобы потом доходы получать
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