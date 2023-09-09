Владислав Третьяк считает, что хоккей воспитывает настоящих мужиков.

«Мамы и папы сделали правильный выбор, что отдали детей в хоккей.

Ведь это командный спорт, очень мужественный, но травмоопасный и жесткий, однако именно здесь воспитываются настоящие мужики», – сказал президент ФХР, обращаясь к присутствующим на встрече родителям юных хоккеистов.

Третьяк провел встречу с юными хоккеистами, их родителями, активистами движений «Юнармия», «Волонтеры Победы», «Движение первых» и фанатами хоккея в спортивной школе олимпийского резерва «Труд».