Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»

Владислав Третьяк рассказал о катках, форме в СССР и о том, почему стал вратарем.

«В Советском Союзе было 80 катков на всю страну, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми вы сейчас играете, мы могли только мечтать. Формы не было.

Знаете, как я стал вратарем? Хотел быть нападающим. 200 человек попали на просмотр в ЦСКА, я прошел отбор – приняли четверых.

Занимался месяц, формы не давали, в чем был, в том и играл. Прихожу домой в синяках, а отец говорит, мол, это что такое, ты же летчиком будешь, что за инвалид такой. Я ему – форму не дают, а он – если не дают, значит, в хоккей больше не играешь.

Прихожу к тренеру, передаю слова папы. Он мне и отвечает: мальчик, ты только через два года заиграешь на первенстве Москвы, а форму дают только через год. В магазине ее не купить, выдавали в клубах. Была только вратарская. Слава богу, а то такого нападающего, как Харламов, из меня бы не вышло. Благодарю Всевышнего, что мне досталась вратарская.

Правда, я ее надел и пошел играть в нападение. Тут мне и сказали, мальчик, ты куда, давай вставай в ворота. Судьба!» – сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной