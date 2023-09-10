Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»

Теги ЦСКА ФХР Владислав Третьяк Валерий Харламов сборная СССР чемпионат СССР игровая форма Хоккей

Владислав Третьяк рассказал о катках, форме в СССР и о том, почему стал вратарем.

«В Советском Союзе было 80 катков на всю страну, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми вы сейчас играете, мы могли только мечтать. Формы не было.

Знаете, как я стал вратарем? Хотел быть нападающим. 200 человек попали на просмотр в ЦСКА, я прошел отбор – приняли четверых.

Занимался месяц, формы не давали, в чем был, в том и играл. Прихожу домой в синяках, а отец говорит, мол, это что такое, ты же летчиком будешь, что за инвалид такой. Я ему – форму не дают, а он – если не дают, значит, в хоккей больше не играешь.

Прихожу к тренеру, передаю слова папы. Он мне и отвечает: мальчик, ты только через два года заиграешь на первенстве Москвы, а форму дают только через год. В магазине ее не купить, выдавали в клубах. Была только вратарская. Слава богу, а то такого нападающего, как Харламов, из меня бы не вышло. Благодарю Всевышнего, что мне досталась вратарская.

Правда, я ее надел и пошел играть в нападение. Тут мне и сказали, мальчик, ты куда, давай вставай в ворота. Судьба!» –  сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.

Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной

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77 комментариев

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Роман Абрамов
Дней без разговора о катках - 0
+81
-3
+78
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Вера Алексеевна
Помню начало 90-х. Каждую зиму заливался каток и дети играли, кто чем мог) До темна хрен со двора выгонишь.
Сейчас в каждом дворе стоит по футбольной/баскетбольной "коробке"...И никого нет.
Эпоха цифровых технологий :(
+53
-8
+45
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Антуан
Классика жанра) Как все хорошо когда на самом деле жопа!
Я не знаю сколько катков было в СССР был мелковат, но я лично не в самом хоккейном городе в момент распада этого СССР катался на центральном городском ледовом стадионе - бесплатно плюс еще мне клюшку и форму выдавали. И это просто по желанию. А вот мой друг который остался после этого в хоккейной секции и проявлял способность (ездил даже на какое-то турне в середине 90-х в США) вынужден был бросить хоккей так как у его родителей не было денег на форму, клюшки, аренду этих самых катков (выплаты клубу) и т.д.
+28
-1
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ИглесиасХулио
В ссср в моем микрорайоне, был один большой каток, плюс сильная секция легкой атлетики и тенниса там проводились множество соревнований. Сейчас на этом месте банкетный зал и сауна. Не прогресс ли?
+13
0
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The cat hippopotamus
"Когда я был маленьким я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходилось туго: спали в самодельных шалашах, сами готовили пищу, сами таскали воду, сами стирали..." (С)
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ivanzhu90
Ответ pizzatcarizza
Именно поэтому у советской сборной было прозвище "Красная машина", а у нашей... Не беру в расчет все негативные моменты, которые были в СССР, но все же
Да и чхать на эту красную машину, если бы я не мог пойти и себе купить в магазине те коньки и форму что я хотел. Это на несколько порядков важнее, чем какие то победы профессиональных спортсменов.
+17
-8
+9
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serginn
Владислав Каток Третьяк.
+7
0
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Карпов Стас
Зато бесплатно было ...А не платили за всё подряд!
+8
-2
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Зато был хоккей, которого сейчас нет и в помине.
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Zeitgeist Zeppelin
О каких 80 катках речь? Хоккейных калд (вероятно, чисто самарское слово) было только в одном Куйбышеве несколько десятков, я думаю. Конечно, без искусственного льда, открытые, но так и времена другие были.
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Костя Кот
этот все катки высчитывает.
+4
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Данил
Ответ Вера Алексеевна
Помню начало 90-х. Каждую зиму заливался каток и дети играли, кто чем мог) До темна хрен со двора выгонишь. Сейчас в каждом дворе стоит по футбольной/баскетбольной "коробке"...И никого нет. Эпоха цифровых технологий :(
Откуда у людей любовь всё и всегда обобщать. Вот у меня во дворе тоже футбольная/баскетбольная коробка. И постоянно там малые бегают. Всё! Спортивная нация!

По-моему заполненность спортивных площадок зависит и от других факторов, которых довольно-таки много.
+5
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haymaker
Такую страну просрали©
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oberkorn
Что он за бред несёт. Раньше, в конце 80ых, играли на катках во дворе, которые дети с родителями по зиме сами и заливали и чистили. И защиты с формой не было, но трус не играет в хоккей. А потом, эти катки снесли, и на их месте теперь автостоянки и торговые центры.
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Вован Азаров
а сейчас всего навалом, но играют только те у кого бабло и блат, и результаты не сравнить
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adekvat11
700 катков в Москве и области и 70 по всей России, в которые не пробиться
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DevilsFan
А играют хуже - в чём же дело?
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sabur
Так. В настоящем наконец то нормальное колво катков у него. Теперь хочет в прошлом построить. Пусть вспомнит при этом дворы, и вылезет с Рублёвки и походит хотя бы по Кунцеву и поищет коробку
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U-hoho
Ответ ivanzhu90
Да и чхать на эту красную машину, если бы я не мог пойти и себе купить в магазине те коньки и форму что я хотел. Это на несколько порядков важнее, чем какие то победы профессиональных спортсменов.
Удивительно. Но я и сейчас не могу купить себе лыжи и форму, которые хочу. Лыжи — от 40, крепления - 10, ботинки - 15, палки - 2-5, штаны/куртка - 7-15 тыр. Это примерно 1,5 моих зарплаты - не самой маленькой, кстати, средней для региона.
Это не профессиональное снаряжение, это просто когда ты бегаешь давно и с любовью. А если ты еще и ребенка приучаешь к спорту - оооо, как радужно все стало, как доступно!
Странно - ни возможности «купить что хочу», ни громких побед «своих» у массового населения нет. Так что было «гораздо важнее»? чтобы все это было лишь у некоторых избранных - у тебя, например?
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haymaker
Ответ Atsuktuvas
Что-то я запутался с нашими топ-спикерами: Так в СССР было хорошо или плохо?
По ситуации
+2
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Tima_Milan
фетис, не отставай! А то третьяш обходит
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Андрей Егоров
В Финляндии 280, это в 10 раз больше, чем в России, если переводились на численность на 1000 человек
+2
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Russ Ivan
Каток был в каждом третьем дворе, дворник с энтузиастами заливал, детские тренеры были до самозабвения влюблены в детей и своё ремесло, толпа пацанов, желающих попасть в секции и полное отсутствие папашек с деньгами за продвижение своего чудо-сыночка...
Разве не так, Владислав Александрович?
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Дед Арсен
Сколько в Словакии катков???
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Мыло "судейское"
Ответ Роман Абрамов
Дней без разговора о катках - 0
Субсидии сами себя не потратят)
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