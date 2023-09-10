Владислав Третьяк: «В СССР было 80 катков, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми сейчас играют, мы могли только мечтать. Формы не было»
Владислав Третьяк рассказал о катках, форме в СССР и о том, почему стал вратарем.
«В Советском Союзе было 80 катков на всю страну, сегодня – 770. О таких клюшках, которыми вы сейчас играете, мы могли только мечтать. Формы не было.
Знаете, как я стал вратарем? Хотел быть нападающим. 200 человек попали на просмотр в ЦСКА, я прошел отбор – приняли четверых.
Занимался месяц, формы не давали, в чем был, в том и играл. Прихожу домой в синяках, а отец говорит, мол, это что такое, ты же летчиком будешь, что за инвалид такой. Я ему – форму не дают, а он – если не дают, значит, в хоккей больше не играешь.
Прихожу к тренеру, передаю слова папы. Он мне и отвечает: мальчик, ты только через два года заиграешь на первенстве Москвы, а форму дают только через год. В магазине ее не купить, выдавали в клубах. Была только вратарская. Слава богу, а то такого нападающего, как Харламов, из меня бы не вышло. Благодарю Всевышнего, что мне досталась вратарская.
Правда, я ее надел и пошел играть в нападение. Тут мне и сказали, мальчик, ты куда, давай вставай в ворота. Судьба!» – сказал экс-игрок сборной СССР, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.
Третьяк каждый год говорит, что в России не хватает катков. Обычно так он объясняет поражения сборной
Сейчас в каждом дворе стоит по футбольной/баскетбольной "коробке"...И никого нет.
Эпоха цифровых технологий :(
Я не знаю сколько катков было в СССР был мелковат, но я лично не в самом хоккейном городе в момент распада этого СССР катался на центральном городском ледовом стадионе - бесплатно плюс еще мне клюшку и форму выдавали. И это просто по желанию. А вот мой друг который остался после этого в хоккейной секции и проявлял способность (ездил даже на какое-то турне в середине 90-х в США) вынужден был бросить хоккей так как у его родителей не было денег на форму, клюшки, аренду этих самых катков (выплаты клубу) и т.д.
По-моему заполненность спортивных площадок зависит и от других факторов, которых довольно-таки много.
Это не профессиональное снаряжение, это просто когда ты бегаешь давно и с любовью. А если ты еще и ребенка приучаешь к спорту - оооо, как радужно все стало, как доступно!
Странно - ни возможности «купить что хочу», ни громких побед «своих» у массового населения нет. Так что было «гораздо важнее»? чтобы все это было лишь у некоторых избранных - у тебя, например?
Разве не так, Владислав Александрович?