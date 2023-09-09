Владислав Третьяк: «Любое поражение наказывалось – 9 месяцев не уезжали домой, жили на сборах. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк сборная СССР КХЛ Хоккей

Владислав Третьяк ответил, как справлялся с поражениями и как давались победы.

Президент ФХР посетил Нарьян-Мар и ответил на вопросы жителей Ненецкого автономного округа.

«Побеждать всегда тяжело, победы куются очень большим трудом.

Когда наша команда проигрывала, то игроки ставили цель – выиграть следующие соревнования.

Любое поражение наказывалось – мы 9 месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.

Когда ты проигрываешь, то, конечно, переживаешь. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать.

Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал.

Через большой труд выходил на игру уже собранным и старался возместить поражение. Поэтому справиться с проигрышами помогали трудолюбие и тренировки», – сказал бывший вратарь сборной СССР.

2 комментария

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Антон Некрасов
типо тогда натерпелся , что теперь заставляешь нас терпеть свою маразматичную персону ?
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udod
Любое поражение наказывалось – мы 9 месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах. А когда приходила телеграмма, что у тебя появилось прибавление в семье, сидели и высчитывали
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