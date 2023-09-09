Владислав Третьяк: «Любое поражение наказывалось – 9 месяцев не уезжали домой, жили на сборах. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать»
Владислав Третьяк ответил, как справлялся с поражениями и как давались победы.
Президент ФХР посетил Нарьян-Мар и ответил на вопросы жителей Ненецкого автономного округа.
«Побеждать всегда тяжело, победы куются очень большим трудом.
Когда наша команда проигрывала, то игроки ставили цель – выиграть следующие соревнования.
Любое поражение наказывалось – мы 9 месяцев не уезжали домой, просто жили на сборах.
Когда ты проигрываешь, то, конечно, переживаешь. Мы называли себя армейцами и не любили проигрывать.
Бывало всякое, я тоже иногда плохо играл, пропускал шайбы, но на следующий день с удвоенной силой тренировался и отрабатывал.
Через большой труд выходил на игру уже собранным и старался возместить поражение. Поэтому справиться с проигрышами помогали трудолюбие и тренировки», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
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