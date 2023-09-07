Ротенберг и СКА возложили цветы к мемориалу в память о «Локомотиве»: «Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей»

Роман Ротенберг почти память трагедии с «Локомотивом», произошедшей 12 лет назад.

«Каждый раз, когда мы бываем в Ярославле, – обязательно отдаем дань памяти ребятам из того «Локомотива», который навсегда остался в наших сердцах.

Так совпало, что в этом сезоне мы оказались в городе на Волге в печальную годовщину ужасной катастрофы. Первым делом всей командой поехали в аэропорт Туношна, чтобы возложить цветы к мемориалу в память о «Локомотиве». Эмоционально непростой, но очень важный для всех нас момент.

Мы всегда будем помнить вас, ребята! Верю, что на небесах вы играете в хоккей.

Вечная память!» – написал в телеграм-канале главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе