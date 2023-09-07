СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)

СКА обратится в КХЛ по поводу двух эпизодов матча против «Торпедо».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата .

Как сообщает «Матч ТВ», СКА подаст запрос в лигу по поводу двух моментов в матче.

Первый эпизод – форвард «Торпедо» нанес удар в голову защитнику Андрею Педану.

Второй – судьи пропустили момент, когда «Торпедо» больше минуты играло впятером в ситуации «4 на 4».

На игре работали главные арбитры и Александр Сергеев.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»