СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)
СКА обратится в КХЛ по поводу двух эпизодов матча против «Торпедо».
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Как сообщает «Матч ТВ», СКА подаст запрос в лигу по поводу двух моментов в матче.
Первый эпизод – форвард «Торпедо» Николай Коваленко нанес удар в голову защитнику СКА Андрею Педану.
Второй – судьи пропустили момент, когда «Торпедо» больше минуты играло впятером в ситуации «4 на 4».
На игре работали главные арбитры Константин Оленин и Александр Сергеев.
Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»
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