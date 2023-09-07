СКА обратится в КХЛ по поводу удара в голову Педану и 5 игроков «Торпедо» в ситуации «4 на 4» («Матч ТВ»)

Теги СКА Торпедо судьи Константин Оленин КХЛ Андрей Педан Роман Ротенберг Александр Сергеев Матч ТВ Николай Коваленко Хоккей

СКА обратится в КХЛ по поводу двух эпизодов матча против «Торпедо».

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл со счетом 3:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», СКА подаст запрос в лигу по поводу двух моментов в матче.

Первый эпизод – форвард «Торпедо» Николай Коваленко нанес удар в голову защитнику СКА Андрею Педану.

Второй – судьи пропустили момент, когда «Торпедо» больше минуты играло впятером в ситуации «4 на 4».

На игре работали главные арбитры Константин Оленин и Александр Сергеев.

Ротенберг о 3:4 с «Торпедо»: «Разочаровывает качество льда – нас по «Матч ТВ» показывают. Судьи не посчитали игроков – грубейшая ошибка в ключевом моменте! Даже в детском хоккее такого не видел»

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13 комментариев

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йозе марино
после вчерашнего матча ске лучше обратиться к психологу, там явно психологическую травму нанесли, когда Торпедо свой 3ий гол забил 😁
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ЧакЧак
Роман в ярости ! Завтра еще их и Локо надерет !
+18
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sd4fmwrvz8
По поводу третьей шайбы,на Атанасова не пожаловались???где он просто уничтожил всю оборону ска и отдал голевую передачу на пустые ворота🔝
+13
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barbarian1991
По поводу удара Никишина после забитого Коваленко гола нет желания обратиться?
+7
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Eliza77
А то, что НИкишин в голову ударил после броска Коваленко, не хотят?? Рома опять видит со своего унитаза
+4
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Персональные данные Номер 67327384
Ответ sd4fmwrvz8
По поводу третьей шайбы,на Атанасова не пожаловались???где он просто уничтожил всю оборону ска и отдал голевую передачу на пустые ворота🔝
Будут. Этот проход Атанасова тянет на ст.132 УК РФ
+5
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Матроскин52
Детский сад какой-то… проиграли по делу, а теперь типа весь мир против нас… противненько…
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вован63
Заплакали, дяденьку двухметрового обидели.
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Pink Floyd1276
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Будут. Этот проход Атанасова тянет на ст.132 УК РФ
До 5 лет?!
+2
-1
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KIFIR
Ответ Eliza77
А то, что НИкишин в голову ударил после броска Коваленко, не хотят?? Рома опять видит со своего унитаза
А смысл ему видеть с чужого? Максимум чего он может добиться - это наказания судей. Итог игры уже не отменить. А накажут судей еще и за удар Никишина или нет - его мало интересует, ему достаточно того, что было в отношении его команды. Другое дело, что он в прошлом сезоне ныл, что гнать на судей - удел слабых...
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Алексей Романов
Отдайте кубок ска и продолжаем чемпионат без этой команды.
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fil_spb
Ответ Anton Lisin
Так, а насчет 5х5, вполне кажется там ТШ СКА про*лся. Неважно, что на плашке телевизионной пишут, было обоюдное за грубость и судьи решили пятерки полностью оставить, возможно это просто СКА должны были 6го выпускать. А с последующим удалением Торпедо уже переиграли из-за того, что Йози ныть начал на пустом месте и оставили 5х3, а не 6х4.
Не было там обоюдного за грубость. Там была грубость у торпедовца и толчок клюшкой у игрока СКА. И играть должны были именно 4 на 4. Судьи совершили действительно дикую ошибку. Но забавно как местные "борцы за справедливость" этой ошибке радуются. Ну-ну.
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