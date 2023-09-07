7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе

Теги Локомотив происшествия КХЛ Хоккей

Сегодня исполняется 12 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе.

В день 12-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погиб ярославский «Локомотив», состоятся три матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» примет «Барыс», «Авангард» – «Автомобилист», московское «Динамо» – «Металлург». Все команды нанесут черные ленты на форму игроков и тренеров.

Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе близ аэропорта Туношна погибли 44 человека, выжил всего один – бортпроводник Александр Сизов.

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

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41 комментарий

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Сергей Сурков
Из года в год команду вспоминаем,
На небе ярко звёздочки горят.
Оттуда шлют привет наши ребята
И небосвод улыбками объят.

Наш «бронепоезд», наши «зажигалки»,
Они играли, бились от души!
А мы скандировали им свои кричалки:
«Как наши парни были хороши»!

Но было суждено им, не прощаясь,
Всем вместе воспарить на небеса…
И город облачился в черный траур,
Несчастья пелена заволокла.

Навзрыд рыдали, день и ночь молились,
Когда прощались с «Локо» навсегда…
И, если б миг, переписать могли мы…
Но… Время не вернётся никогда…

С тем золотым составом, что остались
В укромных уголках наших сердец,
Не думали, не знали, не гадали,
Какой им предначертан был конец…

12 лет, а будто бы вчера лишь,
Трагичный вылет: Ярославль-Минск…
7 сентября в чёрной вуали
Оставил нам печальный обелиск…

И в ярославцах кровоточит рана,
И вряд ли боль опишут тут слова…
Забрал, вас молодыми, слишком рано
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Dr Gonzo
Какая команда была... Помним.
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slow focus
как вчера помню этот день. шок, конечно. покойтесь с миром, ребята
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Tseren031293
Светлая память всем тем, кто был на борту !
Очень жаль, что парни были в самом рассвете сил !
Вечная память !
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Mikl_5555
помним
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Вован Азаров
Команда шагнувшая в вечность, помним
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Cruel Snake
Родственники, близкие, преданные фанаты точно помнят, скорбят. Царство небесное, светлая 🎗 и вечный покой.
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loginov8ynwa
Вечная память.
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Johanson8987
Навсегда в сердцах.....
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Shaiba Bash
Мы помним!
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Вовщик
До сих пор слёзы наворачиваются... Вечная память ребятам
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Руслан Х
Светлая память.
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Евгений Якутов
Очень жаль всех погибших...
Долгая и светлая память...
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ПьяныйКот
Покойтесь с миром парни...
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OnlyHockeyOnlyLoko
Наша команда - навсегда...
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REK 66
Помним ...!
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Витольд Бубеный
Ушли в вечность...
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Сивуч
Земля пухом ребятам!
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Russ Ivan
Помним, любим, скорбим...
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Габорик
Как сейчас перед глазами, матч СЮ - Атлант, вышел СанИваныч, примерно ноль понимания произошедшего, потом осознание, ночь в интернете и несколько дней как обухом ударенный. И контрольный выстрел, когда ушёл Галимов.

12 лет прошло, жесть, конечно. Нынче 15 лет со дня смерти Черепанова. Время летит...
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barsik94
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Андрей Габдрахманов
Давно это было уже оказывается .. Топ команда у Локо после этого так и не была такой , шок тогда был что такие молодые и сильные и все погибли , Галимов до конца держался ..
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Crenk
Вит Аникееннко
Наверняка отличнейший защ получился бы
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s3mp3riuv3nis
Ответ Святослав Игоревич
Нравится летать на самолете, но после таких трагедий поневоле задумываешься. Советую поискать в интернете материалы о судьбе единственного выжившего - бортпроводника Сизова
Вероятность погибнуть в авиакатастрофе намного ниже, чем на других видах транспорта
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Святослав Игоревич
Нравится летать на самолете, но после таких трагедий поневоле задумываешься. Советую поискать в интернете материалы о судьбе единственного выжившего - бортпроводника Сизова
+2
0
+2
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