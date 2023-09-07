7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе

Сегодня исполняется 12 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе.

В день 12-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погиб ярославский « », состоятся три матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Сибирь» примет «Барыс», «Авангард» – «Автомобилист», московское «Динамо» – «Металлург». Все команды нанесут черные ленты на форму игроков и тренеров.

Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.

7 сентября 2011 года в авиакатастрофе близ аэропорта Туношна погибли 44 человека, выжил всего один – бортпроводник Александр Сизов.

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.