7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе
Сегодня исполняется 12 лет с момента гибели «Локомотива» в авиакатастрофе.
В день 12-й годовщины трагедии с самолетом Як-42, в которой погиб ярославский «Локомотив», состоятся три матча регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Сибирь» примет «Барыс», «Авангард» – «Автомобилист», московское «Динамо» – «Металлург». Все команды нанесут черные ленты на форму игроков и тренеров.
Также на домашних аренах, где будут проходить матчи, клубы организуют мемориал памяти для возложения цветов, 44 шарфа с символикой «Локомотива» в одном из секторов, а начало каждой встречи предварит минута молчания и ролик в память о ярославской команде.
7 сентября 2011 года в авиакатастрофе близ аэропорта Туношна погибли 44 человека, выжил всего один – бортпроводник Александр Сизов.
Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.
Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.
Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.
Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.
На небе ярко звёздочки горят.
Оттуда шлют привет наши ребята
И небосвод улыбками объят.
Наш «бронепоезд», наши «зажигалки»,
Они играли, бились от души!
А мы скандировали им свои кричалки:
«Как наши парни были хороши»!
Но было суждено им, не прощаясь,
Всем вместе воспарить на небеса…
И город облачился в черный траур,
Несчастья пелена заволокла.
Навзрыд рыдали, день и ночь молились,
Когда прощались с «Локо» навсегда…
И, если б миг, переписать могли мы…
Но… Время не вернётся никогда…
С тем золотым составом, что остались
В укромных уголках наших сердец,
Не думали, не знали, не гадали,
Какой им предначертан был конец…
12 лет, а будто бы вчера лишь,
Трагичный вылет: Ярославль-Минск…
7 сентября в чёрной вуали
Оставил нам печальный обелиск…
И в ярославцах кровоточит рана,
И вряд ли боль опишут тут слова…
Забрал, вас молодыми, слишком рано
Очень жаль, что парни были в самом рассвете сил !
Вечная память !
Долгая и светлая память...
12 лет прошло, жесть, конечно. Нынче 15 лет со дня смерти Черепанова. Время летит...
Наверняка отличнейший защ получился бы