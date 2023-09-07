Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Боль не утихает. В тот черный для мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду. Помним и скорбим»

Теги Локомотив СКА ФХР происшествия КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг вспомнил о трагедии с «Локомотивом», произошедшей 12 лет назад.

«Прошло 12 лет, а боль не утихает. Молодой, талантливый «Локомотив» 7 сентября отправился в свой последний полет.

Как и в 2011 году, мы скорбим по игрокам, тренерам, персоналу, членам экипажа. В тот черный для всего мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду, но в нашей памяти каждый, кто был на том жутком рейсе.

Спи спокойно, «Локомотив»-2011. Мы помним и скорбим», – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе

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14 комментариев

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Максим Седов
Даже на горе этот хлыщ пиарится.😡
+21
-8
+13
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Mikl_5555
и сюда, эта газпромовская отрыжка,лезет..
+16
-7
+9
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Сергей Галынский
Роман,можно было и промолчать
+10
-7
+3
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цэсемьэр
вечная память 🙏🏼
+2
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гилберт
Про ребят уже много сказано, но ведь это была мощнейшая команда чемпионского калибра.
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Nikolay_exp
Уж кто кто а ты, мажорный курчавый горлопан, точно по этой теме должен рот не открывать
+7
-6
+1
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Machine Head
Ответ Alex_Polishchuk
Жаль Ромки на том самолете не было(
Ну вы даете ! Разве так можно ? Жаль , что это случилось !
+3
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DrDro
Ответ Александр Невский
украинец рот закрой
Александр, когда уже следующий Рио-Браво выйдет?
+2
-1
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hiper74
Ответ Максим Седов
Даже на горе этот хлыщ пиарится.😡
Хороший ученик Василича.
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Alex_Polishchuk
Ответ Machine Head
Ну вы даете ! Разве так можно ? Жаль , что это случилось !
Безусловно, но Роман уже затрахал
+2
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Nikolay_exp
Ответ Александр Невский
украинец рот закрой
забавно читать твои комментарии тем более что у твоей любимой Украине я отношения не имею. Или у нас что, критика зажравшегося мажора автоматом даёт украинское гражданство???
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