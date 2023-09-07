Ротенберг о гибели «Локомотива» в 2011 году: «Боль не утихает. В тот черный для мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду. Помним и скорбим»

Роман Ротенберг вспомнил о трагедии с «Локомотивом», произошедшей 12 лет назад.

«Прошло 12 лет, а боль не утихает. Молодой, талантливый «Локомотив» 7 сентября отправился в свой последний полет.

Как и в 2011 году, мы скорбим по игрокам, тренерам, персоналу, членам экипажа. В тот черный для всего мирового хоккея день мы потеряли замечательную команду, но в нашей памяти каждый, кто был на том жутком рейсе.

Спи спокойно, «Локомотив»-2011. Мы помним и скорбим», – написал главный тренер и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

7 сентября – День памяти «Локомотива». Сегодня 12 лет с момента гибели команды в авиакатастрофе