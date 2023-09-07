Хмелевски о хет-трике: «Нет любимого гола. Это как с детьми – если у тебя три ребенка, есть ли любимый? Всех надо любить одинаково»

Саша Хмелевски прокомментировал свой хет-трик в матче против «Лады» (5:2).

– Какие эмоции от первого хет-трика в КХЛ?

– Конечно, это приятно. Не знаю, сколько еще получится забить три за матч, поэтому надо порадоваться и не забыть эту ночь. Хорошо, что смогли выстоять и нашли правильный ответ.

– Какая шайба больше всего понравилась?

– Вторая, я думаю. Я резко бросил, Шмелев хорошо отдал пас. Нет любимого гола, это как с детьми – если у тебя три ребенка, есть ли любимый? Всех надо любить одинаково.

– Как удалось провести мощный отрезок в третьем периоде?

– Сейчас у нас такая качельная игра, нужно лучше брать игру на себя, играть в глубину. Иногда бывают такие моменты, надо учиться, особенно, когда выигрываешь, – сказал форвард « » Хмелевски.

Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард «Салавата» забил 4 гола в 3 играх сезона КХЛ