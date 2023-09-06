Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард «Салавата» забил 4 гола в 3 играх сезона КХЛ

Теги Салават Юлаев Лада видео КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой».

Нападающий «Салавата Юлаева» забросил три шайбы в ворота тольяттинского клуба (5:2, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Саша Хмелевски отличился забитыми голами в каждом из трех периодов – на 10-й, 37-й и 48-й минутах игры.

Форвард уфимского клуба в общей сложности забил четыре гола в трех играх команды на старте сезона. Хмелевски также забросил шайбу в игре с «Барысом» (3:2).

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
neolag
Единственная надежда Уфы)
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Муллагалиев
Ежов как всегда
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Буркин
Лучший! Всё идёт прекрасно, надеемся Саша нас будет дальше радовать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sibai
К Саше еще кто то нужен чтобы вообще 🔥🔥🔥 было 😊
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Персональные данные Номер 67327384
Бешенная мотивация у чувака.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Х
Красавчик!👍🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ruslanych
Ответ Ильнур Муллагалиев
Главное чтобы Ежов не подвел
Вот чтоб Ежов не подвел, взяли Самонова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Венер Кучербаев
Ответ neolag
Единственная надежда Уфы)
Ефремов и Лещенко тоже хорошо влились, Шаров ещё себя покажет, Гуськов - скрытый резерв, "старички" Дроздов, Кулемин, Пустозеров, Алалыкин, Башкиров никуда не девались, от Сучкова и Бабенко тоже можно ожидать с десяток очков за сезон. в общем, команда ровная, рабочая. как Козлов сказал перед сезоном "не будем делать атакующие звенья и сдерживающие, все должны брать на себя ответственность за результат".

а Хмелевский просто вишенка на торте, бриллиант, венчающий корону.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stepan Alexandrovich
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Бешенная мотивация у чувака.
Пунктик в контракте, со звездочкой, за бонусы никто не отменял)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Мухамадиев
Игрок уровня НХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Ну Саша просто Топ, заезда!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мазинье
Украина тащит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Uriah Heep
Качественный нападающий, вне всякого сомнения.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ильнур Муллагалиев
Ответ neolag
Единственная надежда Уфы)
Главное чтобы Ежов не подвел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vasilijm099@gmail.com
Ответ ruslanych
Вот чтоб Ежов не подвел, взяли Самонова)
Ёжик сегодня на ноль должен играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий