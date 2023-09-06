Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард «Салавата» забил 4 гола в 3 играх сезона КХЛ
Саша Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой».
Нападающий «Салавата Юлаева» забросил три шайбы в ворота тольяттинского клуба (5:2, третий период) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Саша Хмелевски отличился забитыми голами в каждом из трех периодов – на 10-й, 37-й и 48-й минутах игры.
Форвард уфимского клуба в общей сложности забил четыре гола в трех играх команды на старте сезона. Хмелевски также забросил шайбу в игре с «Барысом» (3:2).
а Хмелевский просто вишенка на торте, бриллиант, венчающий корону.