Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой». Форвард «Салавата» забил 4 гола в 3 играх сезона КХЛ

Саша Хмелевски сделал хет-трик в матче с «Ладой».

Нападающий « » забросил три шайбы в ворота тольяттинского клуба (5:2, третий период) в матче Фонбет чемпионата .

отличился забитыми голами в каждом из трех периодов – на 10-й, 37-й и 48-й минутах игры.

Форвард уфимского клуба в общей сложности забил четыре гола в трех играх команды на старте сезона. Хмелевски также забросил шайбу в игре с «Барысом» (3:2).