Сорокин обошел Шестеркина по шатаутам в регулярках НХЛ по итогам очного матча – 23 против 22. Вратарь «Айлендерс» идет 7-м среди россиян в истории лиги

Илья Сорокин обошел Игоря Шестеркина по шатаутам в регулярках НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин обошел вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестеркина по числу игр на ноль в НХЛ .

Сегодня вратари встретились в очном матче. «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс » (5:0) с шатаутом Сорокина, отразившего все 33 броска.

Матч на ноль стал для него 23-м за карьеру в лиге в рамках регулярок. По их числу Илья вышел на чистое 7-е место среди россиян в истории лиги, обогнав Шестеркина (22).

Выше идут Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский («Тампа», 40), Семен Варламов («Айлендерс», 41), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский («Флорида», 50) и Евгений Набоков (59).