У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке

У Джейка Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ.

Защитник «Анахайма» Джейк Труба набрал 2 (1+1) очка при полезности «плюс 3» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (4:3 ОТ).

На его счету стало 10 (4+6) результативных действий в 14 матчах. По показателю полезности он вышел на первое место в НХЛ – «плюс 16».

Труба перешел в «Дакс » в результате обмена из «Рейнджерс» по ходу прошлого сезона. Клуб из Нью-Йорка получил выбор в четвертом раунде драфта-2025 и Урхо Вааканайнена.

Действующий контракт 31-летнего защитника с зарплатой 8 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2026-го.