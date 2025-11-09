Лео Карлссон с 2+1, Маккиннон с 2+2 и Сорокин с шатаутом против «Рейнджерс» при 33 сэйвах – звезды дня в НХЛ
Лео Карлссон, Нэтан Маккиннон и Илья Сорокин – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, засушивший «Рейнджерс» (5:0, 33 сэйва). Шатаут стал для россиянина 1-м в сезоне и 23-м за карьеру в регулярках (вышел на чистое 2-е место в истории клуба).
Вторая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон с 4 (2+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (9:1). Канадец делит лидерство в гонках бомбардиров (24 очка в 15 играх) и снайперов (12 шайб).
Первая звезда – форвард «Анахайма» Лео Карлссон с 3 (2+1) очками в матче с «Вегасом» (4:3 ОТ). Результативная серия 20-летнего шведа продлилась до 9 игр, он идет в топ-3 в гонке бомбардиров лиги с 23 очками в 14 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости