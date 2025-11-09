Демидов – 1-й новичок «Монреаля» с 1985 года, набравший 13+ очков за 15 игр со старта сезона

Иван Демидов показал лучший результат за 40 лет для новичков «Монреаля».

19-летний нападающий «Монреаля» Иван Демидов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:2).

На его счету стало 13 (4+9) очков после 15 игр. Россиянин стал первым новичком «Канадиенс » за 40 лет, набравшим 13 и более очков в 15 матчах со старта сезона.

Последним игроком с таким достижением был швед Кьелл Далин, который набрал 15 (8+7) очков в 15 играх регулярного чемпионата-1985/86.

