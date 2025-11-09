Бардаков против «Эдмонтона»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери, 60% на точке и «+2» за 6:36. У форварда «Колорадо» 1+3 в 10 играх в сезоне

Захар Бардаков набрал 0+2 в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Колорадо » Захар Бардаков дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном » (9:1).

На счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 6:09.

Сегодня Бардаков (6:36, «+2») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Кроме того, он допустил 2 потери и выиграл 60% вбрасываний (3 из 5).