Бардаков против «Эдмонтона»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери, 60% на точке и «+2» за 6:36. У форварда «Колорадо» 1+3 в 10 играх в сезоне
Захар Бардаков набрал 0+2 в матче с «Эдмонтоном».
Форвард «Колорадо» Захар Бардаков дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (9:1).
На счету 24-летнего россиянина стало 4 (1+3) очка в 10 играх в текущем сезоне при полезности «+3» и среднем времени на льду 6:09.
Сегодня Бардаков (6:36, «+2») также отметился 1 броском в створ, 1 силовым приемом и 1 блоком. Кроме того, он допустил 2 потери и выиграл 60% вбрасываний (3 из 5).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
