Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом». У него 11 очков в 14 играх

Павел Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом».

Форвард «Вегаса » Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (3:4 ОТ).

На счету 25-летнего россиянина стало 11 (10+1) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».

Сегодня Дорофеев (21:00, «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и сделал 1 перехват.