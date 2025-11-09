Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом». У него 11 очков в 14 играх
Павел Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом».
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4 ОТ).
На счету 25-летнего россиянина стало 11 (10+1) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «минус 1».
Сегодня Дорофеев (21:00, «минус 1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и сделал 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
