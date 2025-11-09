Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне

Павел Бучневич прервал серию из 7 матчей в НХЛ без очков.

30-летний нападающий «Сент-Луиса » Павел Бучневич сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (3:4 ОТ).

Российский форвард прервал серию из 7 игр без набранных очков. В текущем сезоне на его счету стало 7 (2+5) баллов в 16 матчах при полезности «минус 9».

Контракт Бучневича со средней годовой зарплатой 8 млн долларов в год рассчитан до 30 июня 2031 года.