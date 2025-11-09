Маккиннон набрал 2+2 в матче с «Эдмонтоном». У него 12+12 в 15 играх – делит 1-е места в гонках бомбардиров НХЛ (с Селебрини) и снайперов (с Кофилдом)
Нэтан Маккиннон делит лидерство в гонках бомбардиров и снайперов НХЛ.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (9:1). Его признали третьей звездой встречи.
На счету 30-летнего форварда стало 24 (12+12) очка в 15 играх в текущем сезоне.
Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с 19-летним форвардом «Сан-Хосе» Макклином Селебрини (24 балла в 16 играх, 10+14, сегодня забил «Флориде»).
Кроме того, Нэтан делит лидерство в гонке снайперов лиги с 24-летним форвардом «Монреаля» Коулом Кофилдом (12+6 в 15 играх, сегодня сделал дубль в матче с «Ютой»).
