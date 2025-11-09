Роман Ротенберг: «Хоккей – это высокие технологии. Активно строим инфраструктуру, развиваем методики и обучаем тренеров. Наши дети прогрессируют»

Роман Ротенберг: хоккей – это высокие технологии.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поделился мнением о развитии детского хоккея в России.

«Уровень детского хоккея в стране растет. Мы прогрессируем ежедневно. Конечно, есть над чем работать, в первую очередь, это строительство инфраструктуры, потому что хоккей – это высокие технологии. Сейчас активно этим занимаемся.

Катки обязательно должны быть в шаговой доступности от школ, чтобы ребенок мог и учиться, и заниматься спортом. Для этого привлекаем инвесторов, есть поддержка государства в плане организации механизмов.

Дальше мы развиваем наши методики, обучаем тренеров, и наши дети прогрессируют», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»