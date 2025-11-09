Воронков набрал 1+2 с «Ванкувером», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 13 баллов и «+10» в 14 играх в сезоне

Дмитрий Воронков набрал 1+2 с «Ванкувером», прервав серию из 3 матчей без очков.

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:4).

На счету 25-летнего россиянина стало 13 (6+7) очков в 14 играх в сезоне при полезности «+10». Он прервал серию из 3 матчей без результативных действий.

Сегодня Воронков (15:26, «+1») реализовал 1 бросок в створ из 5 и допустил 1 потерю.