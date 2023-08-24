Хмелевски о зарплате в «Салавате» после падения курса рубля к доллару: «Неприятно, но ничего не можешь сделать. Если подписал контракт, то подписал»
Саша Хмелевски высказался о финансовых потерях из-за изменения курса рубля.
– Сильно ли переживают иностранные игроки, которые подписывают контракт в рублях, когда доллар дорожает раза в два? Зарплата же падает.
– Зачем я буду врать? Конечно, это неприятная ситуация, но ты ничего с этим не можешь сделать. Если ты подписал контракт, то подписал. Сколько получил денег, столько получил. Значит, у вас был такой договор.
Мы же подписываем контракт в рублях, а не в долларах. И мы с этим были изначально согласны.
– Deal, как говорят в Америке.
– Говорят deal or not deal. Так даже американское телешоу называется. Или заключай сделку, или нет.
– Сейчас у «Салавата Юлаева» есть две легионерские вакансии. Ваши знакомые хоккеисты из Северной Америки не спрашивали: «Саша, как там в Уфе? Хорошо? Может, нам приехать?»
– Вы знаете, пока таких вариантов нет. Но скоро в НХЛ откроются тренировочные лагеря. И после этого каких-то ребят начнут спускать в АХЛ, если они не закрепятся в основном составе. Кому-то, может быть, не понравится играть в АХЛ. Тогда возникнет идея переехать в Россию, Европу.
Где-то в конце сентября стоит ждать интересные варианты, – отметил форвард «Салавата Юлаева».
Тогда это дискриминация.