Хмелевски о зарплате в «Салавате» после падения курса рубля к доллару: «Неприятно, но ничего не можешь сделать. Если подписал контракт, то подписал»

Саша Хмелевски высказался о финансовых потерях из-за изменения курса рубля.

– Сильно ли переживают иностранные игроки, которые подписывают контракт в рублях, когда доллар дорожает раза в два? Зарплата же падает.

– Зачем я буду врать? Конечно, это неприятная ситуация, но ты ничего с этим не можешь сделать. Если ты подписал контракт, то подписал. Сколько получил денег, столько получил. Значит, у вас был такой договор.

Мы же подписываем контракт в рублях, а не в долларах. И мы с этим были изначально согласны.

– Deal, как говорят в Америке.

– Говорят deal or not deal. Так даже американское телешоу называется. Или заключай сделку, или нет.

– Сейчас у « » есть две легионерские вакансии. Ваши знакомые хоккеисты из Северной Америки не спрашивали: « , как там в Уфе? Хорошо? Может, нам приехать?»

– Вы знаете, пока таких вариантов нет. Но скоро в НХЛ откроются тренировочные лагеря. И после этого каких-то ребят начнут спускать в АХЛ, если они не закрепятся в основном составе. Кому-то, может быть, не понравится играть в АХЛ. Тогда возникнет идея переехать в Россию, Европу.

Где-то в конце сентября стоит ждать интересные варианты, – отметил форвард «Салавата Юлаева».