Хмелевски о зарплате в «Салавате» после падения курса рубля к доллару: «Неприятно, но ничего не можешь сделать. Если подписал контракт, то подписал»

Теги Салават Юлаев КХЛ Матч ТВ Саша Хмелевски деньги Хоккей

Саша Хмелевски высказался о финансовых потерях из-за изменения курса рубля.

– Сильно ли переживают иностранные игроки, которые подписывают контракт в рублях, когда доллар дорожает раза в два? Зарплата же падает.

– Зачем я буду врать? Конечно, это неприятная ситуация, но ты ничего с этим не можешь сделать. Если ты подписал контракт, то подписал. Сколько получил денег, столько получил. Значит, у вас был такой договор.

Мы же подписываем контракт в рублях, а не в долларах. И мы с этим были изначально согласны.

– Deal, как говорят в Америке.

– Говорят deal or not deal. Так даже американское телешоу называется. Или заключай сделку, или нет.

– Сейчас у «Салавата Юлаева» есть две легионерские вакансии. Ваши знакомые хоккеисты из Северной Америки не спрашивали: «Саша, как там в Уфе? Хорошо? Может, нам приехать?»

– Вы знаете, пока таких вариантов нет. Но скоро в НХЛ откроются тренировочные лагеря. И после этого каких-то ребят начнут спускать в АХЛ, если они не закрепятся в основном составе. Кому-то, может быть, не понравится играть в АХЛ. Тогда возникнет идея переехать в Россию, Европу.

Где-то в конце сентября стоит ждать интересные варианты, – отметил форвард «Салавата Юлаева».

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6 комментариев

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Zhenya_Zhenya
Ответ Назар Игорь
Объясните кто в теме - легионеры играющие за российские клубы по контрактам получают зарплату, бонусы и прочие выплаты в $, а наши паспортисты получается в ₽? Тогда это дискриминация.
Текст как раз о том, что все получают в рублях
+3
0
+3
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Назар Игорь
Объясните кто в теме - легионеры играющие за российские клубы по контрактам получают зарплату, бонусы и прочие выплаты в $, а наши паспортисты получается в ₽?
Тогда это дискриминация.
0
0
0
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Ма Из
сейчас расплачусь
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Crenk
Профессионал
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serious fan
Ответ Назар Игорь
Объясните кто в теме - легионеры играющие за российские клубы по контрактам получают зарплату, бонусы и прочие выплаты в $, а наши паспортисты получается в ₽? Тогда это дискриминация.
Легионеры тоже получают в рублях. По трудовому законодательству все выплаты должны быть в рублях
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0
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Назар Игорь
Ответ serious fan
Легионеры тоже получают в рублях. По трудовому законодательству все выплаты должны быть в рублях
Почему тогда озвучивают зарплату футболистов и хоккеистов в $?
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