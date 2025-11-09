Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
Валерий Ничушкин не набрал очков в игре, закончившейся со счетом 9:1.
30-летний форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (9:1).
Российский хоккеист провел на льду 20:54, нанес один бросок в створ ворот и сделал два силовых приема. Показатель полезности «0».
Безголевая серия Ничушкина продлилась до 5 матчей. В текущем сезоне на его счету 9 (5+4) очков за 15 игр при полезности «плюс 3».
Бардаков против «Эдмонтона»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери, 60% на точке и «+2» за 6:36. У форварда «Колорадо» 1+3 в 10 играх в сезоне
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
