Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», гол в пустые отменили.

Форвард «Тампы » Никита Кучеров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном » (3:2).

В концовке третьего периода 32-летний россиянин поразил пустые ворота «Кэпиталс», но шайба была отменена , так как у игрока зафиксировали офсайд.

Таким образом после 13 игр в текущем сезоне, у Кучерова на счету осталось 14 (7+7) очков.

Сегодня Никита (22:34, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 перехватом, а также допустил 2 потери.