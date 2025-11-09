  • Спортс
  Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне
Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», гол в пустые отменили.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров остался без очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2). 

В концовке третьего периода 32-летний россиянин поразил пустые ворота «Кэпиталс», но шайба была отменена, так как у игрока зафиксировали офсайд. 

Таким образом после 13 игр в текущем сезоне, у Кучерова на счету осталось 14 (7+7) очков. 

Сегодня Никита (22:34, «+1») отметился 2 бросками в створ и 1 перехватом, а также допустил 2 потери. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
