У Сергачева «-3», у Симашева «-2» в полезности в матче с «Монреалем» (2:6). Защитники «Юты» не набрали очков

Михаил Сергачев и Дмитрий Симашев неудачно провели матч с «Монреалем».

«Юта » проиграла «Монреалю» (2:6) матч регулярного чемпионата НХЛ.

Российские защитники Михаил Сергачев и Дмитрий Симашев не набрали очков и завершили встречу с отрицательным показателем полезности («минус 3» и «минус 2»).

На счету Сергачева 11 (3+8) баллов в 15 матчах сезона при полезности «минус 3». У Симашева – 1 (0+1) очко за 15 игр, полезность «минус 5».

