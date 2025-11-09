2

«Амур» дома обыграл «Автомобилист» – 3:0. Дорожко сделал 39 сэйвов

«Амур» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Автомобилистом» проходил в Хабаровске и завершился победой хозяев (3:0).

Голкипер Максим Дорожко отразил все 39 бросков в створ. Победная шайба на счету Алекса Гальченюка.

«Амур» одержал третью победу в четырех последних матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 23 очка за 24 игры.

«Автомобилист» остался на четвертой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 31 очко после 26 матчей.

11 ноября «Амур» дома сыграет с «Трактором», «Автомобилист» в тот же день проведет гостевой матч с «Адмиралом».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАмур
logoАлекс Гальченюк
logoКХЛ
logoМаксим Дорожко
logoАвтомобилист
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР и клубы КХЛ поздравили с Днем народного единства: «Этот день напоминает о силе сплоченности, взаимном уважении и гордости за нашу великую Родину, ее историю и традиции»
4 ноября, 15:33
8 137 зрителей – средняя посещаемость матчей КХЛ за 2 месяца, заполняемость арен составила 80% – это лучшие показатели в истории лиги
1 ноября, 17:02
Главные новости
КХЛ. «Металлург» сыграет с «Барысом», «Амур» победил «Автомобилист», «Адмирал» уступил «Трактору»
25 минут назад
«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36
27 минут назад
НХЛ. «Каролина» сыграет с «Торонто», «Миннесота» – с «Калгари», «Юта» против «Оттавы», «Колорадо» в гостях у «Ванкувера»
сегодня, 08:43
Роман Ротенберг: «Хоккей – это высокие технологии. Активно строим инфраструктуру, развиваем методики и обучаем тренеров. Наши дети прогрессируют»
сегодня, 08:34
Демидов – 1-й новичок «Монреаля» с 1985 года, набравший 13+ очков за 15 игр со старта сезона
сегодня, 08:25
Марченко набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой. У него 16 очков и «+10» в 14 играх в сезоне
сегодня, 07:07Видео
Дорофеев забросил 10-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом». У него 11 очков в 14 играх
сегодня, 06:58Видео
Бардаков против «Эдмонтона»: 2 передачи, 1 бросок, 2 потери, 60% на точке и «+2» за 6:36. У форварда «Колорадо» 1+3 в 10 играх в сезоне
сегодня, 06:34
Маккиннон набрал 2+2 в матче с «Эдмонтоном». У него 12+12 в 15 играх – делит 1-е места в гонках бомбардиров НХЛ (с Селебрини) и снайперов (с Кофилдом)
сегодня, 06:22
«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» (9:1) – крупнейшая гостевая победа в истории франшизы. Четыре игрока «Эвеланш» сделали дубли – 1-й случай в НХЛ с 2016 года
сегодня, 05:58
Ко всем новостям
Последние новости
Ничушкин – без очков в игре с «Эдмонтоном» (9:1). Форвард «Колорадо» не забивает 5 матчей подряд
39 минут назад
Бучневич прервал серию из 7 матчей без очков – 0+1 с «Сиэтлом». У форварда «Сент-Луиса» 2+5 за 16 игр в сезоне
51 минуту назад
У Трубы лучшая полезность в сезоне НХЛ – «плюс 16». «Рейнджерс» обменяли защитника в «Анахайм» в прошлой регулярке
сегодня, 08:13
Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне
сегодня, 07:55
Лео Карлссон с 2+1, Маккиннон с 2+2 и Сорокин с шатаутом против «Рейнджерс» при 33 сэйвах – звезды дня в НХЛ
сегодня, 07:40
Кучеров остался без очков в матче с «Вашингтоном», его гол в пустые ворота отменили из-за офсайда. У форварда 14 баллов в 13 играх в сезоне
сегодня, 07:30
Воронков набрал 1+2 с «Ванкувером», прервав серию из 3 матчей без очков. У него 13 баллов и «+10» в 14 играх в сезоне
сегодня, 07:18Видео
Лео Карлссон набрал очки в 9 матчах подряд и повторил рекорд «Анахайма» для игроков до 21 года. Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ с 23 баллами в 14 играх
сегодня, 06:46
Сорокин обошел Шестеркина по шатаутам в регулярках НХЛ по итогам очного матча – 23 против 22. Вратарь «Айлендерс» идет 7-м среди россиян в истории лиги
сегодня, 05:25
Василевский отразил 28 из 30 бросков в матче с «Вашингтоном». Победа – 5-я в последних 6 матчах
сегодня, 04:55