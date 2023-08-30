«Салават Юлаев» показал форму на сезон-2023/24. На ней медовые соты и стих Салавата

«Салават Юлаев» представил форму на сезон-2023/24.

«Здесь красиво все: презентует новую форму «Салавата Юлаева», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Микс традиций и смелых идей на новой форме «Салавата Юлаева». Привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов.

Главный герой на форме – Салават Юлаев. На воротнике поместилась строчка из его стихотворения «И снова в бой готовлюсь идти».

Традиционный образ Салавата на форме органично дополняет еще один символ республики – мед. Надпись «УФА» на русском и башкирском языках выполнена в виде медовых сот. Специально разработанный для клуба шрифт номеров также построен на основе шестигранника.

Перфорация на номерах – не только стиль, но и технологичный тренд. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.

Новая форма вдохновлена богатой историей и культурой Башкортостана. Она гармонично сочетает в себе стиль, наследие и инновации», – рассказал руководитель студии Quberten Михаил Антипин.

Фото: t.me/hcsu61/11561