«Салават Юлаев» показал форму на сезон-2023/24. На ней медовые соты и стих Салавата

Теги Салават Юлаев фото КХЛ игровая форма стиль Саша Хмелевски Хоккей

«Салават Юлаев» представил форму на сезон-2023/24.

«Здесь красиво все: Саша Хмелевски презентует новую форму «Салавата Юлаева», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Микс традиций и смелых идей на новой форме «Салавата Юлаева». Привычная цветовая палитра наполнилась множеством нестандартных элементов.

Главный герой на форме – Салават Юлаев. На воротнике поместилась строчка из его стихотворения «И снова в бой готовлюсь идти».

Традиционный образ Салавата на форме органично дополняет еще один символ республики – мед. Надпись «УФА» на русском и башкирском языках выполнена в виде медовых сот. Специально разработанный для клуба шрифт номеров также построен на основе шестигранника.

Перфорация на номерах – не только стиль, но и технологичный тренд. Она дает лучшее влагоотведение, поддерживая комфорт даже в самых жарких играх.

Новая форма вдохновлена богатой историей и культурой Башкортостана. Она гармонично сочетает в себе стиль, наследие и инновации», – рассказал руководитель студии Quberten Михаил Антипин.

Фото: t.me/hcsu61/11561

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15 комментариев

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Oleg Olegov
Самая красивая форма у Салавата была в Лиге Чемпионов в 2008. Ну и у Магнитогорска тоже.
+14
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kostyasotin2@gmail.com
лучше бы новых легионеров представили.
+1
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And-Rover
На кубке Шпенглера почему-то хоккейные формы интереснее. Может влияют так логотипы спонсоров, которых уйма.
+1
0
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Yuron2012
Классная! Красивая , теперь алга за кубком! Удачи!
+3
-3
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Михаил Барвинский
пускай лучше иностранных игроков показывают и подписывают новых...
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Archi Muha
Что вы пристали к иностранцам. У нас и без них команда норм. Привыкли смотреть на запад. Сами играть должны. У нас молодых полно самородков. Их держать нужно чтобы не уезжали.
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Марат Салихов
Главное не форма а победы , ждём кубок 🏆
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Ачиваков Марат
Зеленый ему к лицу! 👍
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serhuey
Синий граничит с зелёным напрямую, да ещё такие открытые оттенки у обоих — получился предмет одежды с рынка 90-х, а не современная хоккейная форма. Стоило бы положить между ними белый, хотя бы в палец толщиной.
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Далер Гайнеев
С сотами прикольная идея. Башкирский мед - лучший в России
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Hudson_Hawk
Ответ Oleg Olegov
Самая красивая форма у Салавата была в Лиге Чемпионов в 2008. Ну и у Магнитогорска тоже.
Это точно. Давно на Авито отслеживаю её, но за 30 тысяч жаба душит.
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Klinsmann32
Ответ Hudson_Hawk
Это точно. Давно на Авито отслеживаю её, но за 30 тысяч жаба душит.
скинь ссылку пожалуйста
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Akademik77
Ответ Oleg Olegov
Самая красивая форма у Салавата была в Лиге Чемпионов в 2008. Ну и у Магнитогорска тоже.
На кубке Шпенглера?
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Serega102
Ответ Archi Muha
Что вы пристали к иностранцам. У нас и без них команда норм. Привыкли смотреть на запад. Сами играть должны. У нас молодых полно самородков. Их держать нужно чтобы не уезжали.
правильно, нехер там вискари да коньяки пить, только кумыс...
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