Марченко набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой. У него 16 очков и «+10» в 14 играх в сезоне

Кирилл Марченко набрал 2+1 в матче с «Ванкувером» и стал 2-й звездой.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко сделал дубль и результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (3:4). Его признали второй звездой встречи.

На счету 25-летнего россиянина стало 16 (8+8) очков в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+10».

Сегодня Марченко (19:25, «+1») реализовал 2 из 4 бросков в створ, сделал 1 блок и применил 1 силовой прием.