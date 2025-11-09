«Трактор» победил «Адмирал» – 3:1. Дриджер отбил 35 бросков из 36

«Трактор» победил «Адмирал» в матче FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Трактором» проходил во Владивостоке и завершился победой гостей (3:1).

Голкипер челябинцев отразил Крис Дриджер отразил 35 бросков в створ из 36, дубль сделал Джордан Гросс .

«Трактор » выиграл третий из четырех последних матчей и занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 29 очков за 25 игр.

«Адмирал » остался на десятой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 18 очков после 22 матчей.

11 ноября «Трактор» в гостях сыграет с «Амуром», «Адмирал» в тот же день проведет домашний матч с «Автомобилистом».