Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне

Даниил Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой».

Форвард «Тусона » Даниил Бут забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Коачеллой » (4:3 ОТ). 20-летнего россиянина, ставшего автором победного гола в овертайме, признали первой звездой встречи. В 12 играх в сезоне за фарм-клуб «Юты» у Бута 13 (7+6) очков при полезности «+1».