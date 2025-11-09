Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой». У форварда фарма «Юты» 7+6 в 12 играх в сезоне
Даниил Бут сделал хет-трик с голом в овертайме в матче АХЛ с «Коачеллой».
Форвард «Тусона» Даниил Бут забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Коачеллой» (4:3 ОТ).
20-летнего россиянина, ставшего автором победного гола в овертайме, признали первой звездой встречи.
В 12 играх в сезоне за фарм-клуб «Юты» у Бута 13 (7+6) очков при полезности «+1».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
