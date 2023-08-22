Хмелевски об изучении русского языка: «Чувствую, что лучше читаю. Нужно научиться правильно писать, пока делаю это как в детском саду»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик КХЛ Fonbet Кубок Блинова Саша Хмелевски Хоккей

Саша Хмелевски подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (5:2) на Фонбет Кубке Блинова.

– За счет чего команде удалось забросить три шайбы в концовке?

– Шайба шла больше к нам, были моменты в концовке. В моем голе я хотел отдать пас Шмелеву, но шайба зашла в ворота, так что мне просто повезло.

– Можно ли сказать, что ваши два гола в концовке – это показатель вашего характера? Взяли инициативу на себя.

– Я всегда хочу помогать команде в трудные моменты. Если честно, я чувствовал, что сегодня я намного лучше могу играть как лидер, брал ответственность на себя.

– Как часто занимаетесь изучением русского языка?

– В основном с пацанами разговариваю на русском. Чувствую, что лучше читаю. Нужно научиться правильно писать, пока я делаю это как в детском саду, – сказал форвард «Салавата Юлаева» Хмелевски.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jeff Lebowski
Правильно писать в туалете, а не в лифте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Shaiba Bash
Саша красавчик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий