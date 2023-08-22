Хмелевски об изучении русского языка: «Чувствую, что лучше читаю. Нужно научиться правильно писать, пока делаю это как в детском саду»

Саша Хмелевски подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (5:2) на Фонбет Кубке Блинова.

– За счет чего команде удалось забросить три шайбы в концовке?

– Шайба шла больше к нам, были моменты в концовке. В моем голе я хотел отдать пас Шмелеву, но шайба зашла в ворота, так что мне просто повезло.

– Можно ли сказать, что ваши два гола в концовке – это показатель вашего характера? Взяли инициативу на себя.

– Я всегда хочу помогать команде в трудные моменты. Если честно, я чувствовал, что сегодня я намного лучше могу играть как лидер, брал ответственность на себя.

– Как часто занимаетесь изучением русского языка?

– В основном с пацанами разговариваю на русском. Чувствую, что лучше читаю. Нужно научиться правильно писать, пока я делаю это как в детском саду, – сказал форвард « » .