Лео Карлссон набрал очки в 9 матчах подряд и повторил рекорд «Анахайма» для игроков до 21 года. Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров НХЛ с 23 баллами в 14 играх

Форвард «Анахайма» Лео Карлссон набрал очки в 9 играх подряд (6+11 на отрезке).

20-летний швед сделал дубль и прибавил к нему результативную передачу в матче с «Вегасом » (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ . Его признали второй звездой встречи.

На счету Карлссона 23 (8+15) очка в 14 играх в текущем сезоне при полезности «+12». Он идет в топ-3 в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь набравшим по 24 очка Нэтану Маккиннону («Колорадо») и Макклину Селебрини («Сан-Хосе»).

Кроме того, Лео повторил рекорд «Анахайма » по продолжительности результативной серии для игроков в возрасте до 21 года, установленный Полом Карией (1995/96).