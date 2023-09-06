Игорь Григоренко о деле Федотова: «Русский народ не сломить. Правильно, что КХЛ и ЦСКА не послушали ИИХФ. Один раз прогнешься, и будут постоянно пытаться давить»

Теги ЦСКА ИИХФ Игорь Григоренко КХЛ Иван Федотов Хоккей

Игорь Григоренко высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе. 

– Нынешняя ситуация с Федотовым – самая обсуждаемая новость в лиге. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Негативно отношусь. И считаю правильным, что КХЛ и ЦСКА не послушали ИИХФ. Кто они такие нам? Почему они ставят условия и говорят, что нам делать?

Хорошо, что Федотов сейчас играет и КХЛ не прогнулась. Один раз прогнешься, и потом постоянно будут пытаться давить. Еще раз говорю – русский народ не сломить, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот под ногами майора
Конечно, не сломить. Упекли парня в армию, а тот не сломался и снова за ЦСКА полез играть
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Idacius
Столько пафосных комментариев от разных хоккейных представителей, но никто не объяснил суть. Если бы подробно написали, что позиция ЦСКА вот такая-то по контракту, потому что то-то и то-то, позиция НХЛ и, соответственно, ИИХФ такая, на основании вот таких выводов, тогда можно было принять ту или иную сторону. А пока весь уровень аргументации спикеров, что раз нас не пускают на ЧМ, то мы будем игнорировать любые решения, неважно, правильные они или ошибочные.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Эка загнул... Ну КХЛ и ЦСКА это пока ещë не русский народ.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Колосов
На да, прогнули так прогнули. НХЛ в панике
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кот под ногами майора
Ответ Валерий Сергеевич
Сам полез, или заставили?
Даже не знаю, какой вариант ужаснее
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Шелема
при чем здесь сломить или не сломить кого-то, когда речь вообще о неуважении контракта, о подписании нового поверх старого - это вообще из другой вселенной история, не про дух, не про прогибание. хоспаде да что с людьми вообще, мозги через уши повытекали чтоли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shickana
Ответ Кот под ногами майора
Конечно, не сломить. Упекли парня в армию, а тот не сломался и снова за ЦСКА полез играть
С первого раза не дошло
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nmnackjbxkasbk
Ответ Валерий Сергеевич
Сам полез, или заставили?
несломленным полез
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Стрелков
Ответ Idacius
Столько пафосных комментариев от разных хоккейных представителей, но никто не объяснил суть. Если бы подробно написали, что позиция ЦСКА вот такая-то по контракту, потому что то-то и то-то, позиция НХЛ и, соответственно, ИИХФ такая, на основании вот таких выводов, тогда можно было принять ту или иную сторону. А пока весь уровень аргументации спикеров, что раз нас не пускают на ЧМ, то мы будем игнорировать любые решения, неважно, правильные они или ошибочные.
Или хуже того - не надо слушаться ИИХФ, потому что идет СВО.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
А что скажет про прогнувшихся в ненавистной америке в нхл? Это другое? Мало было Назарова и Ко, так еще и этого типа подогнали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валерий Сергеевич
Ответ Кот под ногами майора
Конечно, не сломить. Упекли парня в армию, а тот не сломался и снова за ЦСКА полез играть
Сам полез, или заставили?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим flanec
Ответ weaverpro
Русскому народу закон не писан , или начальникам этого народа ))
А какому народу закон писан? Скажи-ка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий