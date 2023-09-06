Игорь Григоренко о деле Федотова: «Русский народ не сломить. Правильно, что КХЛ и ЦСКА не послушали ИИХФ. Один раз прогнешься, и будут постоянно пытаться давить»

Игорь Григоренко высказался о ситуации вокруг Ивана Федотова.

1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть, могут быть дополнительные санкции.

В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

– Нынешняя ситуация с Федотовым – самая обсуждаемая новость в лиге. Как вы относитесь к этой ситуации?

– Негативно отношусь. И считаю правильным, что и не послушали . Кто они такие нам? Почему они ставят условия и говорят, что нам делать?

Хорошо, что Федотов сейчас играет и КХЛ не прогнулась. Один раз прогнешься, и потом постоянно будут пытаться давить. Еще раз говорю – русский народ не сломить, – заявил советник генерального директора по развитию «Лады» Григоренко.