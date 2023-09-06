Дементьев об игре ЦСКА: «Информационный бум, который творится вокруг клуба, возможно, имеет определенное влияние»

Теги ЦСКА КХЛ Алексей Дементьев Иван Федотов Хоккей

Алексей Дементьев оценил игру ЦСКА на старте сезона-2023/24.

В трех играх клуб потерпел два поражения.

«По-моему ЦСКА – это последняя команда КХЛ, которая вышла из отпуска. Она начала тренироваться лишь в августе – месяц назад. Конечно, ЦСКА не может показывать тот же результат, как в конце сезона в двух последних чемпионских годах, просто потому что игроки не готовы.

Должно пройти определенное количество времени, и я уверен, все встанет на свои рельсы, и ЦСКА покажет ту игру, которую ждут болельщики.

Весь чемпионат пройти без поражений нельзя, они будут обязательно. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая бы выигрывала все матчи.

Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определенное влияние.

Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера излишне перегружена сложившейся ситуацией», – сказал агент Дементьев.

Напомним, 1 сентября вратарь Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть за ЦСКА, могут быть дополнительные санкции.

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1 комментарий

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Sever12
ну конечно, бум виноват, а что собственно случилось, но проиграли пару игр, это болда, они могут пол сезона так играть, Акбарс же смог, соберутся, крепкий состав, опытные игроки и тренер, что тут обсуждать, какое-то давление придумывают, бред сивой кабылы)))
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