Дементьев об игре ЦСКА: «Информационный бум, который творится вокруг клуба, возможно, имеет определенное влияние»

Алексей Дементьев оценил игру ЦСКА на старте сезона-2023/24.

В трех играх клуб потерпел два поражения.

«По-моему ЦСКА – это последняя команда , которая вышла из отпуска. Она начала тренироваться лишь в августе – месяц назад. Конечно, ЦСКА не может показывать тот же результат, как в конце сезона в двух последних чемпионских годах, просто потому что игроки не готовы.

Должно пройти определенное количество времени, и я уверен, все встанет на свои рельсы, и ЦСКА покажет ту игру, которую ждут болельщики.

Весь чемпионат пройти без поражений нельзя, они будут обязательно. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая бы выигрывала все матчи.

Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определенное влияние.

Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера излишне перегружена сложившейся ситуацией», – сказал агент .

Напомним, 1 сентября вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. После этого Международная федерация хоккея оштрафовала ФХР на 5 тысяч франков за участие Федотова в матче КХЛ. Если он продолжит играть за ЦСКА, могут быть дополнительные санкции.