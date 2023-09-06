Бабаев о Федотове в запасе ЦСКА: «Интересы команды на первом плане. Клуб создал все условия для тренировок, все будет хорошо»

Шуми Бабаев высказался о том, что Иван Федотов остается в запасе ЦСКА.

26-летний вратарь вернулся в московский клуб после года службы на Северном флоте.

Он вышел на лед в матче за Кубок Открытия с «Ак Барсом» (2:5), несмотря на дисквалификацию от ИИХФ. В играх с «Адмиралом» (4:1) и «Металлургом» (2:4) Федотов остался в запасе.

«Специально ли оставляют на лавке? Нормальный парень, готовится. У ЦСКА отличный тренер по вратарям, и они знают, что делают. Никто ни под кого не подстраивается, и интересы команды выходят на первый план.

Сможет ли он вернуться на свой прежний уровень? Не вижу никаких проблем, люди пропускают и больше года. Кто-то и два года из-за травм не играет, а Федотов здоров. ЦСКА создал все условия для тренировок, все будет хорошо. Не вижу никаких проблем», – сказал агент.