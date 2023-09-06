С совладельца «Аризоны» Барроуэя сняли обвинения в домашнем насилии. Дело о ссоре с женой прекращено

С совладельца «Аризоны» Эндрю Барроуэя сняли обвинения в домашнем насилии.

Миноритарный владелец «Койотис» сообщил, что прокуратура округа Питкин, штат Колорадо, решила прекратить дело против него.

В марте бизнесмен был арестован после ссоры с женой и провел ночь в тюрьме. Его обвиняли в нападении и попытке удушения.

На тот момент суд запретил ему употреблять алкоголь и общаться с женой – за исключением тех случаев, когда это касалось их детей.

«Последние несколько месяцев были чрезвычайно трудными для моих близких и для меня лично. Видеть, как частное и личное дело неверно освещается в средствах массовой информации, было обидно и неприятно.

Теперь, когда это дело закрыто, я могу прямо сказать, что обвинения против меня были ложными», – сказал Барроуэй.

Предприниматель стал основным владельцем «Койотис» в 2014 году, но уже через 5 лет продал контрольный пакет акций Алексу Меруэло. Считается, что он сохраняет около 5% акций клуба.

Барроуэй также является владельцем греческого футбольного клуба «Афины Калитея», выступающего во 2-м по рангу дивизионе.

Жена совладельца «Аризоны» сообщила, что он ударил и неоднократно душил ее. У нее были синяки и кровь на руках, когда приехала полиция