С Гальченюка сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы

С Алекса Гальченюка сняли пять обвинений из шести.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля « » расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. После этого 29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет чемпионате и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

Сегодня Алексу был вынесен приговор. Пять обвинений из шести были сняты. Хоккеист признался в том, что с его стороны были угрозы, сообщает в твиттере журналистка The Athletic Кэти Стрэнг.

Гальченюк был приговорен к 30 дням тюрьмы, один из которых засчитывается как отбытый срок, так как он провел ночь в тюрьме после задержания, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

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