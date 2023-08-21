С Гальченюка сняли 5 из 6 обвинений и приговорили к 30 дням тюрьмы

Теги происшествия Аризона НХЛ КХЛ Алекс Гальченюк Хоккей

С Алекса Гальченюка сняли пять обвинений из шести.

9 июля Гальченюк был арестован в США. Ему предъявили ряд обвинений, включая аварию на частной собственности и бегство с места происшествия, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы и запугивание. Хоккеиста отправили в тюрьму, а затем освободили под подписку о невыезде.

14 июля «Аризона» расторгла контракт с 3-м номером драфта НХЛ-2012 после инцидента с аварией и сопротивлением сотрудникам полиции. После этого 29-летний нападающий начал изучать предложения в Фонбет чемпионате КХЛ и договорился о сотрудничестве с агентами Юрием Николаевым и Александром Черных.

Сегодня Алексу был вынесен приговор. Пять обвинений из шести были сняты. Хоккеист признался в том, что с его стороны были угрозы, сообщает в твиттере журналистка The Athletic Кэти Стрэнг.

Гальченюк был приговорен к 30 дням тюрьмы, один из которых засчитывается как отбытый срок, так как он провел ночь в тюрьме после задержания, а 27 будут отменены после успешного завершения программы по излечению от алкоголизма и 12 месяцев без употребления алкоголя.

В прошлом месяце Гальченюк публично извинился и объявил, что вступает в программу помощи игрокам НХЛ.

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7 комментариев

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столичный ж.и.т.е.л.ь.
Таких сажать нужно!!!
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Кирилл Дубасов
жаль что до такого дошло, перспективный в своё время был игрок и растратил свой талант вот на этот вот всё...
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Михаил Евстратов
тюрьма ещё ни одного человека ни сделала нормальным, только ещё хуже становишься
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Machine Head
Будущий воспитанник ска. Войнов , Гальченюк… кто следующий .
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Alex1104
Ответ Михаил Евстратов
тюрьма ещё ни одного человека ни сделала нормальным, только ещё хуже становишься
Тюрьма - наказание всё-таки
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MachineGunKelly
Ответ Михаил Евстратов
тюрьма ещё ни одного человека ни сделала нормальным, только ещё хуже становишься
Тюрьма — не место исправления, а школа новых преступлений!
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Machine Head
Ответ Кирилл Дубасов
жаль что до такого дошло, перспективный в своё время был игрок и растратил свой талант вот на этот вот всё...
Отец был в полном порядке . Этого тоже видел один раз на ЧМ . По мастерству , конечно, перерос отца .
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