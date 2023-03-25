Жена совладельца «Аризоны» сообщила, что он ударил и неоднократно душил ее. У нее были синяки и кровь на руках, когда приехала полиция

Теги происшествия Аризона НХЛ Эндрю Барроуэй деньги Хоккей

Жена совладельца «Аризоны» заявила, что он ударил и неоднократно душил ее.

Ранее стало известно, что Эндрю Барроуэй арестован по обвинению в нападении на супругу.

По данным The Athletic, примерно в 8:40 утра в полицию Аспена (штат Колорадо) поступило сообщение о случае домашнего насилия в отеле Limelight. Сообщается, что поступила информация о «криках и воплях», доносившихся из гостиничного номера.

Когда полиция прибыла в номер, дверь открыли два человека, идентифицированные как Эндрю Барроуэй и его жена. Согласно имеющимся показаниям, жена «казалось, находилась в бедственном положении, поскольку она сильно плакала, и казалось, плакала уже какое-то время, у нее были синяки на лодыжках, коленях и кровь на руках».

Полицейские заявили, что допросили Барроуэя, его жену и няню, которая жила в соседнем гостиничном номере.

Супруга бизнесмена сообщила полиции, что он «душил ее одной рукой и положил на пол в ванной, а затем второй раз на кухне» после ссоры вечером перед ужином.

Согласно показаниям, Барроуэй сообщил, что он и его жена переживают развод и вступили в словесную перепалку, связанную с семьей и финансами.

Няня сообщила полиции, что слышала, как «бьется стекло перед обедом» и «споры после ужина». Она также рассказала, что супруга 57-летнего бизнесмена сказала ей, что Барроуэй «ударил ее».

В отчете полиции выделены «несколько факторов, включая принуждение к сексу, удушение, недавнее расставание, крайнее собственничество и история эскалации насилия в семье». 

НХЛ отстранила Барроуэя до завершения расследования. Напомним, он стал основным владельцем «Койотис» в 2014 году, но уже через 5 лет продал контрольный пакет акций Алексу Меруэло. Считается, что он сохраняет около 5% акций клуба.

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12 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Спортс!
Для чего вы постите подобные новости? Это же бытовуха, не имеющая к хоккею никакого отношения.
Зачем? К чему этот дешёвый хайп?
Екатерина Подгорная, лучше позаботьтесь о качестве своих публикаций.
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Radik_2.0
включу петросяна. в отеле же, значит не домашнее, отельное насилие.
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AloneInTheDark
Проще расформировать Аризону, от франшизы положительные вести приходят реже, чем в Сахаре снег идёт.
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Whiskeyman
Городок Аспен помню по фильму "Тупой и еще тупее"...)
Про "Самсонайт" тоже оттуда все узнали)
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Vadim Medvedev
Ответ mdaa
Думаете у нас такого нет? Просто все решается без огласки)
у нас вот так
https://ufa1.ru/text/incidents/2023/03/25/72164624/
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mdaa
Думаете у нас такого нет? Просто все решается без огласки)
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ARAMIS777
"Алень всегда платит"-аксиома!
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Yusa Naza
Ответ Consistency
Вот дурачок, современному миллионеру/миллиардеру дешевле и проще жену заказать киллеру, чем с ней разводиться, а он зачем-то решил сам ее придушить - теперь она ещё больше денег стрясет, а он, может, еще и сядет. Лучше звоните Майку! Но теперь уж, конечно, лучше звонить Солу)))
советник из тебя конечно тот ещё.
+6
0
+6
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Whiskeyman
Городок Аспен помню по фильму "Тупой и еще тупее"...)
+9
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+9
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Consistency
Вот дурачок, современному миллионеру/миллиардеру дешевле и проще жену заказать киллеру, чем с ней разводиться, а он зачем-то решил сам ее придушить - теперь она ещё больше денег стрясет, а он, может, еще и сядет. Лучше звоните Майку! Но теперь уж, конечно, лучше звонить Солу)))
+1
-6
-5
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filippa
очередная зарема нам сейчас расскажет какие мужики подлецы, но 50 миллионов могут это исправить. и она готова с этим жить
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-3
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Антон Якимцев
Значит скоро станет совлаледельцем СКА, потом Авангарда, затем Динамо.
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-2
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