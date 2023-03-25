Жена совладельца «Аризоны» сообщила, что он ударил и неоднократно душил ее. У нее были синяки и кровь на руках, когда приехала полиция

Жена совладельца «Аризоны» заявила, что он ударил и неоднократно душил ее.

Ранее стало известно, что Эндрю Барроуэй арестован по обвинению в нападении на супругу.

По данным The Athletic, примерно в 8:40 утра в полицию Аспена (штат Колорадо) поступило сообщение о случае домашнего насилия в отеле Limelight. Сообщается, что поступила информация о «криках и воплях», доносившихся из гостиничного номера.

Когда полиция прибыла в номер, дверь открыли два человека, идентифицированные как Эндрю Барроуэй и его жена. Согласно имеющимся показаниям, жена «казалось, находилась в бедственном положении, поскольку она сильно плакала, и казалось, плакала уже какое-то время, у нее были синяки на лодыжках, коленях и кровь на руках».

Полицейские заявили, что допросили Барроуэя, его жену и няню, которая жила в соседнем гостиничном номере.

Супруга бизнесмена сообщила полиции, что он «душил ее одной рукой и положил на пол в ванной, а затем второй раз на кухне» после ссоры вечером перед ужином.

Согласно показаниям, Барроуэй сообщил, что он и его жена переживают развод и вступили в словесную перепалку, связанную с семьей и финансами.

Няня сообщила полиции, что слышала, как «бьется стекло перед обедом» и «споры после ужина». Она также рассказала, что супруга 57-летнего бизнесмена сказала ей, что Барроуэй «ударил ее».

В отчете полиции выделены «несколько факторов, включая принуждение к сексу, удушение, недавнее расставание, крайнее собственничество и история эскалации насилия в семье».

отстранила Барроуэя до завершения расследования. Напомним, он стал основным владельцем «Койотис» в 2014 году, но уже через 5 лет продал контрольный пакет акций Алексу Меруэло. Считается, что он сохраняет около 5% акций клуба.