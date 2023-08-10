«Аризона» намерена купить участок земли в Месе для строительства новой арены

Теги болельщики Аризона бизнес НХЛ Алекс Меруэло Хоккей

«Койотис» намерены купить землю для новой арены в Месе, штат Аризона.

Ранее стало известно, что жители пригорода Финикса Темпе не поддержали на референдуме предложенный клубом вариант строительства спортивно-развлекательного комплекса.

В следующем сезоне «Аризона» продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

«Мы можем подтвердить, что владелец и председатель правления «Койотис» Алекс Меруэло подписал письмо о намерениях приобрести земельный участок, расположенный в Месе, штат Аризона, в качестве потенциального места для строительства спортивной арены и развлекательного района клуба.

«Койотис» по-прежнему привержены строительству первого в истории Аризоны спортивного сооружения, финансируемого из частных источников, и обеспечению того, чтобы долина была постоянным домом клуба.

В дополнение к этому объекту в Месе клуб продолжит изучение других потенциальных участков в Ист-Вэлли», – говорится в заявлении клуба НХЛ.

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2 комментария

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Джон Мщузавсех
На позитиве ребята, чо. Осталось только подписать усики.
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robbaggio
у Месси есть участок земли в Майами
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