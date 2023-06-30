«Аризона» сообщила о шести вариантах размещения новой арены в штате. Там не нужны референдумы

«Аризона» сообщила о 6 вариантах размещения новой арены в штате.

«Койотис» нашли шесть участков земли в Аризоне, на которых может быть построена новая арена.

Президент клуба Хавьер Гутьеррес сообщил, что все они находятся в коридоре, охватывающем Скоттсдейл, Финикс и Месу.

При этом каждый из этих участков будет доступен для покупки. Таким образом, там не нужно будет проводить референдумы. Ранее негативный результат публичного голосования сорвал планы клуба построить новую арену в пригороде Финикса Темпе.

«Мы по-прежнему хотим вложить деньги и построить объект, который будет лучшим в своем классе.

Для всех фанатов: мы стремимся к тому, чтобы это произошло. Мы были разочарованы голосованием в Темпе, но очень быстро перевернули страницу», – заявил Гутьеррес.

Он также отметил, что все наработки, подготовленные для Темпе, могут быть использованы для других объектов без серьезных изменений.

Клуб рассчитывает представить лиге один или несколько итоговых вариантов к началу 2024 года,

В следующем сезоне « » продолжит играть на 5-тысячной арене, принадлежащей университету Аризоны.

Ранее клуб выступал в Финиксе на стадионе баскетбольных «Санс» (он был признан неудобным для хоккея) и в Глендэйле, откуда съехал из-за разногласий с местными властями по поводу аренды арены.