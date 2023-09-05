Карандин о резком ответе Федорова на критику Федотова: «Сейчас внутри нашего общества нужно согласие, мы должны стать кулаком»

Юрий Карандин не обиделся на Сергея Федорова за отповедь из-за Ивана Федотова.

Ранее бывший советский арбитр высказался о вратаре так: «Удивляет, что он словно исчез, молчит. С Третьяка надо брать пример! В советские годы НХЛ охотилась за ним, но у него было четкое понимание, как он будет идти по хоккейной жизни».

Главный тренер ЦСКА резко ответил критикам Федотова: «В ряде СМИ поклеп и дезинформация. Это против России и наших войск, выполняющих задачи Родины».

– Ожидали, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров так нервно отреагирует на вашу критику вратаря ?

– Говорил о том, что талантливый голкипер молчал последний год, из-за чего не была понятна его позиция. Насколько понимаю, совсем недавно Иван Федотов выступил и наступила какая-то ясность. Считаю, что все это пошло на пользу общему делу.

Комментировать слова Федорова смысла не вижу. Сейчас такие времена, когда внутри нашего общества нужно согласие, мы должны стать кулаком. Я много десятилетий отдал нашему хоккею, никуда не убегал, не менял позицию на 180 градусов.

Наверное, заслужил право высказать свою точку зрения, тем более что многие ветераны ее поддержали, – сказал Карандин.