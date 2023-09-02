Александр Тихонов о деле Федотова: «Показываем русский характер. На ЧМ мы не допущены, и продолжать кланяться ИИХФ? Мы что, Молдавия?»

Александр Тихонов отметил, что Сергей Федоров переживает за российский хоккей.

1 сентября вратарь Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Главный тренер ЦСКА Федоров эмоционально ответил на вопрос об игроке после матча: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться».

«Правильно сделал Сергей Федоров. Наконец-то мы показываем наш русский характер.

Какое влияние они могут оказать? На чемпионат мира мы и так не допущены, и снова продолжать им кланяться? Мы что, Молдавия или другая страна, не имеющая национальных интересов и не заслуживающая уважения своих политических амбиций?

Я не так давно встречался с Федоровым на товарищеском матче. Нормальный русский мужик, который переживает за наш хоккей», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.