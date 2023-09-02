Александр Тихонов о деле Федотова: «Показываем русский характер. На ЧМ мы не допущены, и продолжать кланяться ИИХФ? Мы что, Молдавия?»

Теги ЦСКА ИИХФ Сергей Федоров Александр Тихонов КХЛ ЧМ по хоккею Политика Иван Федотов Хоккей

Александр Тихонов отметил, что Сергей Федоров переживает за российский хоккей.

1 сентября вратарь Иван Федотов сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. Главный тренер ЦСКА Федоров эмоционально ответил на вопрос об игроке после матча: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться».

«Правильно сделал Сергей Федоров. Наконец-то мы показываем наш русский характер.

Какое влияние они могут оказать? На чемпионат мира мы и так не допущены, и снова продолжать им кланяться? Мы что, Молдавия или другая страна, не имеющая национальных интересов и не заслуживающая уважения своих политических амбиций?

Я не так давно встречался с Федоровым на товарищеском матче. Нормальный русский мужик, который переживает за наш хоккей», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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24 комментария

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pizzatcarizza
ИИХФ, давайте братцы душите. Я хочу еще подобных перлов почитать от пенсов. Бан на международные выступления длинной в 3-5 лет и от зарева станет всем светлей. И слону, и даже маленькой улитке
+47
-7
+40
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Башмак Нирванов
Шовинист.
+38
-3
+35
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разноцветный логотип
> Мы что, Молдавия

а вот и великодержавный шовинизм подъехал
+26
-2
+24
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VuNePonimaete
Русский характер это теперь максимальная лояльность царю считается?
+19
-1
+18
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Разрушающий мифы
Как же достали эта подмена понятий от наших полупьяных ветеранов, полуотбитых лизунов и иных пенсов. Один ляпнул, что сволочи из ИИХФ отстранили нашу сборную от международных игр, а Тардифф негодяй и осёл и понеслось. Все как попугаи повторяют эту мантру, при этом совершенно не хотят или не могут включить мозг и логику. В мире по их мнению суперпопулярный хоккей на высоком уровне развит максимум в десятке стран. Кроме нас это США с Канадой, Финляндия со Швецией, Чехия со Словакией, ну может быть Германия со Швейцарией. Сколько из них являются нашими союзниками. Ровно ноль. Теперь представьте, что ИИХФ допустила нас сейчас до ЧМ и ответьте себе на вопрос, какая из этих стран захочет с нами сыграть хоть один матч. Может быть Чехия, куда россиян даже из команд других стран пускают с большим скрипом, или Швеция, где американца Агостино выперли через два дня, за то, что до этого он играл в КХЛ. Ни одна из этих стран в нынешней ситуации играть с нами не будет. Что остаётся делать ИИХФ и Тардиффу в этой ситуации? Наперекор всем допускать нас до ЧМ, рискуя срывом турнира или сохранить целостность ЧМ, пусть и в отсутствии одной из ведущих стран? Для всех здравомыслящих людей ответ очевиден. При этом ИИХФ в сложившейся ситуации отнеслась к нам максимально лояльно. Застолбила по возвращении место в группе А ЧМ, не запрещает проводить международные игры с кем мы сможем договориться (не их вина, что хоккей из наших союзников развит только в Казахстане, Белоруссии и Китае посредством Куньлуня и всё. В Индии и Африке хоккей развивается только в мечтах Йозе, а в Бразилии пока не развит по непонятным причинам). Ещё Россия продолжает быть полноправным участником трансферных процессов. ИИХФ не запрещает трансферы в Россию и из неё при соблюдении правил. А у наших экспердов Тардифф - осёл, а ИИХФ - политические проститутки. И ладно бы в других видах спорта мы были допущены, а в хоккее отстранены, но нет же отстранены везде и по одинаковым причинам. Что делаем мы? Собственноручно разрушаем всё, что было сохранено и как-то продолжало функционировать. Причём делается это не в каких-то высоких государственных идей, а в мелкопоместнических интересах и удовлетворении непомерно раздутого эго пары зарвавшихся братков, обличённых властью и связями. А недалёкие дурачки вот этот бред активно поддерживают.
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saskha
Не соглашусь, по-моему, Молдавия лучше Тихонова
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Остап Бендер
Чего сразу Молдавия-то? Когда-то было популярно выражение "Верхняя Вольта с ядерным оружием"...
+11
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Tima_Milan
лол какой зашквареный дедок
+8
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catcher69
а что не так с молдавией ???
+6
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Jesse Boy
а вот сейчас обидно...
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Разрушающий мифы
Ответ PolarBear
Ты пишешь ерунду. Если Россию допустили бы, и кто то не захотел бы встречаться, пусть им присуждают техническое поражение и всего делов. Хотят чехи баранку получать вместо интересного матча с Россией, пускай получают и занимают свое низкое место на турнире . А кто согласится, с теми и сыграет Россия. Вот как должно быть.
Ваши рассуждения очень наивны. Если бы отказались одни чехи, то да, но откажутся все. Либо вообще бойкотируют турнир. Допустить нас сейчас, это фактически стопроцентная гарантия срыва турнира.
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Alexander2022
А потом удивление и рассказы про проплаченных западом "русофобов". С таким тотальным "уважением"
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VuNePonimaete
Ответ TOEWS
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Поворот на восток оказался поворотом со скалы
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Alestern
Всё верно
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rabbitd12345
Ответ Остап Бендер
Чего сразу Молдавия-то? Когда-то было популярно выражение "Верхняя Вольта с ядерным оружием"...
А ещё раньше было популярно с Зимбабве сравнивать. Пока она по уровню жизни не обогнала рф
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TOEWS
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Alestern
Ответ Разрушающий мифы
Как же достали эта подмена понятий от наших полупьяных ветеранов, полуотбитых лизунов и иных пенсов. Один ляпнул, что сволочи из ИИХФ отстранили нашу сборную от международных игр, а Тардифф негодяй и осёл и понеслось. Все как попугаи повторяют эту мантру, при этом совершенно не хотят или не могут включить мозг и логику. В мире по их мнению суперпопулярный хоккей на высоком уровне развит максимум в десятке стран. Кроме нас это США с Канадой, Финляндия со Швецией, Чехия со Словакией, ну может быть Германия со Швейцарией. Сколько из них являются нашими союзниками. Ровно ноль. Теперь представьте, что ИИХФ допустила нас сейчас до ЧМ и ответьте себе на вопрос, какая из этих стран захочет с нами сыграть хоть один матч. Может быть Чехия, куда россиян даже из команд других стран пускают с большим скрипом, или Швеция, где американца Агостино выперли через два дня, за то, что до этого он играл в КХЛ. Ни одна из этих стран в нынешней ситуации играть с нами не будет. Что остаётся делать ИИХФ и Тардиффу в этой ситуации? Наперекор всем допускать нас до ЧМ, рискуя срывом турнира или сохранить целостность ЧМ, пусть и в отсутствии одной из ведущих стран? Для всех здравомыслящих людей ответ очевиден. При этом ИИХФ в сложившейся ситуации отнеслась к нам максимально лояльно. Застолбила по возвращении место в группе А ЧМ, не запрещает проводить международные игры с кем мы сможем договориться (не их вина, что хоккей из наших союзников развит только в Казахстане, Белоруссии и Китае посредством Куньлуня и всё. В Индии и Африке хоккей развивается только в мечтах Йозе, а в Бразилии пока не развит по непонятным причинам). Ещё Россия продолжает быть полноправным участником трансферных процессов. ИИХФ не запрещает трансферы в Россию и из неё при соблюдении правил. А у наших экспердов Тардифф - осёл, а ИИХФ - политические проститутки. И ладно бы в других видах спорта мы были допущены, а в хоккее отстранены, но нет же отстранены везде и по одинаковым причинам. Что делаем мы? Собственноручно разрушаем всё, что было сохранено и как-то продолжало функционировать. Причём делается это не в каких-то высоких государственных идей, а в мелкопоместнических интересах и удовлетворении непомерно раздутого эго пары зарвавшихся братков, обличённых властью и связями. А недалёкие дурачки вот этот бред активно поддерживают.
Либо участвуют все, либо никто! Пока всё не утихнет.. Иначе это дискриминация по национальному признаку.. На каком основании вообще отстранили Россию? В таком случае должна быть последовательность (например, те же США за все их грехи перед человечеством должны быть отстранены вообще отовсюду навсегда!.. и это только один пример.. но никто никого не отстраняет, а Россию отстранили мгновенно .. из русофобских соображений).. Так что, единственное верное решение играть всем или никому! И я уверен, что ни одна звезда НХЛ не поедет на олимпиаду или тот же ЧМ в отсутствие сборной России (уже не ездят под любыми предлогами)..
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